Pio e Amedeo, Malgioglio decide di rispondere a ciò che hanno detto su di lui: “Capiranno quando …”

Felicissima sera, lo show di Pio e Amedeo è terminato venerdì scorso ma sta facendo ancora parlare molto per il monologo che i due hanno fatto sulle parole che sono importanti ma fino ad un certo punto perché ciò che conto veramente è l’intenzione. Per loro andrebbero sdoganate parole che non si tollerano perchè se vengono usate con lo spirito giusto non c’è assolutamente nulla di offensivo. Contro questa teoria si sono scagliati molti personaggi famosi, da Aurora Ramazzotti a Vladimir Luxuria che, in parte, ha però condiviso il lor pensiero con le dovute limitazioni e anche Michele Bravi che ha detto che, invece, le parole contano e anche tanto perché lui ci ha messo tanto per fare outing.

Le battute su Cristiano Malgioglio fatte da Pio e Amedeo

Pio e Amedeo non hanno davvero risparmiato nessuno durante il loro show e hanno massacrato anche gli sopiti che erano ospiti in studio come Claudio Baglioni e Francesco Totti ma anche Eros Ramazzotti che sono stati al loro gioco.

Però, hanno fatto anche battute su chi non era presente come su Cristiano Malgioglio sul quale hanno detto: “Io lo conosco e lo saluto anche. Però mi chiedo sempre una cosa. Ma lui da piccolo scappava per farsi mettere la supposta dietro o si inventava la febbre apposta? E ricordiamoci che dietro ad ogni uomo c’è Cristiano Malgioglio”.

La reazione di Cristiano Malgioglio alle battute di Pio e Amedeo

Cristiano Malgioglio, rispetto alle battute che Pio e Amedeo hanno fatto su di lui ha detto: “I comici Pio e Amedeo usano una comicità che a tratti mi fa ridere e anche sorridere. Molti mi hanno chiesto se mi sono risentito sulle loro inutili battute…niente affatto, perché penso di essere molto avanti e perché l’ ironia e’ un pregio nel nostro lavoro ,come ogni tipo di libertà e di espressione tranne la loro volgarità. Non ho visto il loro show, mi e’ stato solo raccontato su alcuni dettagli molto divertenti e troppo offensivi. Quando vedranno il mio nuovo Video, della mia nuova canzone, forse capiranno di fare battute meno stupide … magari useranno la loro intelligenza diversamente.

Forse molti di voi penseranno perché questo post così in ritardo? Avevo cose più importanti a cui pensare.. non certo a loro due. Speriamo che presto si approvi la famosa legge contro la discriminazione. E volevo dire che vi amo tanto ragazzi. E ricordate che il DDL Zan va approvato subito urgentemente”.