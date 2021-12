Pio e Amedeo nella bufera, ospiti a Uà di Baglioni vengono massacrati dal web

Ieri a Uà il programma di Claudio Baglioni, che ha avuto tantissimi ospiti e amici che si sono succeduti cantando con lui o recitando pezzi bellissimi, sono andati anche Pio e Amedeo ma il duo comico foggiano non è affatto piaciuto e si è attirato una serie di critiche sul web. Vediamo cosa è accaduto.

Pio e Amedeo a Uà di Claudio Baglioni

Ieri sera sul palco di Uà sono andati, fra gli altri anche Pio e Amedeo che insieme Claudio Baglioni hanno messo su dei siparietti che al pubblico del web non sono affatto piaciuti.

Pio D’Antini e Amedeo Grieco, come è nel loro stile, hanno preso in giro Claudio Baglioni che è stato al gioco in modo molto simpatico e gli hanno detto: “Non è come la Rai dove devi dire a tutti quanto prendi. Qua, Mediaset, sono le isole Cayman dello spettacolo. Dai quanto guadagni?”, e poi ad un Claudio Baglioni sorridente ma imbarazzato hanno detto: “Ti vedremmo bene al Capodanno su Canale 5…” e quando Baglioni ha detto che il Capodanno lo presenteranno altri, Pio e Amedeo hanno risposto: “Se vabbè, c’è la Panicucci ma già ti vedo a Bari, ubriaco a me…da. Tu spacchi Claudio”.

E poi, ancora: “Tu te la tiri Claudio, hai ancora quell’atteggiamento da Rai” e Baglioni: “Ma no, non me la tiro” e poi ancora gli hanno suggerito di farsi “tatuaggi a stellina sul petto, ai capezzoli … Abbiamo già il titolo per le copertine: Claudio Baglioni, sono tornato e sono più depravato”.

Poi Pio e Amedeo, hanno criticato il suo nome: “Non va bene, devi cambiarlo. Serve più corto, come quello dei giovani d’oggi” e Baglioni: “Mi chiamavano Agonia quando andavo al bar sulla Prenestina” e Pio e Amedeo gli hanno detto che oggi potrebbe chiamarsi ‘Sciatica’.

Il web massacra Pio e Amedeo

Il popolo del web non è stato affatto clemente con Pio e Amedeo e li ha massacrati con frasi del tipo: “Non capisco tutta questa necessità di infilare Pio e Amedeo in ogni dove. Sono in saldo? Cachet in offerta al 70% di sconto?”, oppure: “Che fastidio, oltre a non far ridere” e ancora: “Ma hanno mai fatto ridere qualcuno?”, “Ma alle battute di sti due mentecatti, dovremo ridere? Chiedo per un’amica e l’amica sono io”.

Qualcuno ha anche scritto: “Bene, vedo che a tutti noi fan di Baglioni sostanzialmente Pio e Amedeo fanno schifo”, “Vabbè, sono arrivati. Approfitto e faccio un po’ di zapping. Insopportabili”. “Non reggo Pio e Amedeo. Avvisatemi quando se ne vanno”, “Ecco. Io per esempio sti due, me li sarei risparmiati volentieri nel programma”, “Quei due trogloditi chiamati per risollevare gli ascolti pure a Baglioni… Mamma mia a che livello siamo arrivati!”, “Bene ora si può cambiare canale!”. “Perché devono inserire quei due dappertutto”.