piogge-e-temporali-all’orizzonte-ma-nel-weekend-torna-il-bel-tempo

Come anticipato nei giorni scorsi una saccatura atlantica sta facendo il suo ingresso sul Mediterraneo centrale determinando un rapido peggioramento del tempo. Piogge e temporali, secondo gli esperti, interesseranno prima il Nord Italia per poi spostarsi verso il Centro-Sud. Attesi forti venti nelle prossime ore e un calo delle temperature che entro domani porterà i valori anche di qualche grado al di sotto delle medie del periodo.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano però, per la seconda parte della settimana, un netto miglioramento delle condizioni meteo grazie alla rimonta di un campo di alta pressione sul Mediterraneo. Anticiclone che potrebbe tenerci compagnia almeno fino al weekend, quando una saccatura in transito potrebbe portare qualche disturbo specie al Nord.

Previsioni meteo per domani

Nord Al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali specie su Liguria di Levante, Trentino e Triveneto. Al pomeriggio fenomeni che insistono su Liguria, Trentino e Friuli, variabile altrove. In serata residue precipitazioni su Romagna, Veneto e Friuli; neve dai 1200-1400 metri di quota

Centro Al mattino precipitazioni sparse tra Toscana e Umbria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione ai restanti settori. In serata ancora qualche pioggia tra Lazio e Abruzzo; neve dai 1400-1600 metri in Appennino

Sud e isole Al mattino velature in transito su tutti i settori, qualche apertura sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosita’ in aumento, con piogge tra Campania e Sardegna. In serata peggiora sulle regioni peninsulari del versante Tirrenico; sereno o poco nuvoloso sulle isole maggiori. Temperature minime in generale rialzo; massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud.

Vittorio Rienzo