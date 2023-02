pioneiro-no-tocantins,-monsenhor-rui-cavalcante-morre-aos-88-anos

O líder religioso sofreu um AVC em 2019 e, desde então, vinha enfrentando problemas de saúde. Monsenhor chegou em Porto Nacional em 1950 para estudar no seminário menor. Monsenhor Rui Cavalcante morreu aos 88 anos, em Palmas

Morreu, nesta sexta-feira (10), o Monsenhor Rui Cavalcante Barboza, de 88 anos. O líder religioso sofreu um AVC em 2019 e, desde então, vinha enfrentando problemas de saúde. O velório deve ser realizado a partir das 18h, na Casa de Maria, em Palmas.

Monsenhor era pioneiro no Tocantins. Natural de Corrente (PI), ele chegou em Porto Nacional, na década de 1950 para estudar no seminário menor, a convite do bispo Dom Alano Marie Du Noday.

Licenciado em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Mogi das Cruzes, em São Paulo, foi professor em diversas instituições do estado e fundou o Colégio João XXIII, no município de Colinas do Tocantins.

Em 2019, fiéis fizeram missa em ação de graças pelos 50 anos de ordenação sacerdotal do monsenhor.

A arquidiocese de Palmas emitiu nota lamentando a morte do líder.

“Monsenhor Rui, como sabemos viveu plenamente o seu ministério sacerdotal, doando, boa parte da sua vida pela acolhida, pela educação, pela promoção e inclusão social e pela evangelização de muitas pessoas e de muitas famílias. Muitas dessas pessoas foram acolhidas e ajudadas, na sua solicitude pastoral; muitas outras foram casadas, batizadas, confessadas, aconselhadas e evangelizadas, na sua fé, na sua missão”.

