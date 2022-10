Pipidun e ova, il piatto tipico abruzzese. Più saporito e facile di una frittata: si prepara con 2 ingredienti

A volte nei piatti della tradizione troviamo modi anche nuovi e più sfiziosi di mangiare. Infondo le nostre nonne ce lo insegnano, con pochi ingredienti si riescono e si riuscivano a fare dei piatti semplici e gustosi. Questa volta andiamo in Abruzzo dove la cucina povera, ma ricca di sapore e sostanziosa la fa da padrona.

Non è per tutti gli “stomaci”, il piatto è davvero pieno di devozione e sostanza: non è certo semplice digerirlo, ma sia i peperoni che le uova regalano dei bei momenti gastronomici. I pipiduni e uova potete consumarli sia per un secondo piatto, sia un piatto unico che per un antipastino sfizioso. Andranno bene sempre e comunque.

Ingredienti dei Pipidun e ova ( peperoni e uova)

600 g peperoni (rossi e gialli)

4 uova

q.b. sale

150 g olio extravergine d’oliva

Preparazione dei peperoni

Per realizzare questo piatto dovrete veramente usare pochi ingredienti e poco tempo. Basteranno pochi passaggi, quelli naturali e semplicissimi. Prima cosa laviamo i peperoni: asciughiamoli bene. Fatto questo tagliamoli a listarelle sottili di lungo ( diciamo che se volete potete anche farne dei quadrati).

Prendiamo una padella e friggiamoli in olio abbondante. L’olio dovrà essere caldo, ma non dovrà raggiungere la stessa temperatura dei fritti ( non serve che siano croccanti). Cuociamo e ammorbidiamo i peperoni a fuoco vivo: aggiustiamo di sale.

Ora passiamo alle uova: apriamole, mettiamole in una piatto e saliamo. Sbattiamole bene con una frusta o se siete abituati con le forchette. Facciamo l’operazione come se fosse una frittata. Quando i peperoni saranno cotti versiamo le nostre uova e mescoliamo il tutto, nella padella, con un cucchiaio di legno.

Non stracuociamo le uova, lasciamole bavose, quindi una volta che mettiamo le uova nei peperoni consigliamo di spegnere la fiamma e lasciare cuocere ( ricordiamo, spegniamo dopo aver aggiunto le uova, in questo modo le uova cuoceranno, ma non si seccheranno). Il vostro piatto è pronto.

