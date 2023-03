Pipoca faz mal à saúde? Nutricionista explica mitos e verdades sobre o alimento

No Dia Nacional da Pipoca, celebrado neste sábado (11), nutricionista de Sorocaba (SP) explica mitos e verdades sobre o petisco. nutricionista de Sorocaba explica se comer pipoca faz mal a saúde

Pixabay

No cinema, em casa ou no parque, a pipoca é bem-vinda sempre para alegrar o nosso paladar e nos fazer lembrar da infância. No Dia Nacional da Pipoca, celebrado neste sábado (11), o g1 conversou com uma nutricionista de Sorocaba (SP) para falar sobre verdades e mitos desse petisco que é o companheiro de filmes e risadas.

A nutricionista Inah Carraro explicou que a pipoca, além de saborosa, é um ótimo petisco e traz muitos benefícios para a saúde.

“A pipoca é rica em fibras que ajudam no funcionamento do intestino e também ajudam no controle da absorção do açúcar no sangue, pois essas fibras formam um gel que diminui a velocidade com que os carboidratos são absorvidos. É uma opção muito mais saudável em relação aos salgadinhos industrializados, principalmente, se for preparada ao natural”, explica.

Se engana quem acha que ela é inimiga das dietas. “A pipoca também ajuda no processo de emagrecimento, pois as fibras proporcionam maior saciedade. Uma porção de milho de pipoca 25 gramas tem aproximadamente 90 calorias.”

Inah também explica que a pipoca é rica em polifenóis, que são antioxidantes que agem inibindo a ação dos radicais livres no organismo e previnem o envelhecimento das células.

“O milho da pipoca é fonte de vitaminas do complexo B. A vitamina B6 ajuda a prevenir doenças cardíacas, e a B3 ajuda a controlar o nível de colesterol.”

Pipoca saudável

A especialista alerta para o modo certo de preparo do alimento. “Evite preparar com óleo, pois ele elimina as propriedades antioxidantes da pipoca e deixa o alimento mais calórico.”

Outra dica é evitar excesso de sal, coberturas doces, manteiga e condimentos em excesso. Também é indicado evitar as pipocas industrializadas, pois são ricas em gorduras, sódio e aditivos.

Confira uma receita fácil e caseira de pipoca com água e no micro-ondas.

Ingredientes

4 colheres de sopa de milho de pipoca;

2 colheres de sopa de água.

Modo de preparo

Colocar o milho da pipoca e a água em um recipiente de vidro, misturar e cobrir com papel filme;

Após esse processo, fazer alguns furos no papel;

Leve ao micro-ondas por 3 minutos;

Coloque sal a gosto.

Além das receitas tradicionais, o Senac de Salto (SP) enviou algumas receitas produzidas pelos auxiliares de práticas educacionais da área de gastronomia, Eliel Ferreira de Carvalho e Anete Regina Machado Andreeta, para inovar na hora do preparo. Confira:

Pipoca com manteiga de verdade

A primeira dica é de como fazer pipoca de cinema sem todos aqueles aditivos e com manteiga de verdade.

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de óleo de girassol;

½ xícara (chá) de milho para pipoca;

4 colheres (sopa) de manteiga sem sal derretida;

pitada de sal à gosto.

Modo de Preparo:

Em uma panela, de preferência pipoqueira, aqueça o óleo e adicione o milho;

Deixe estourar até que tenha um espaço de 2 segundos entre um estalo e outro;

Quando o milho estourar adicione metade da manteiga derretida e o sal e mexa bem para envolver a pipoca;

Ao final, adicione a outra metade da manteiga e misture bem.

Pipoca com bacon

Ingredientes:

½ xícara (chá) de milho de pipoca;

2 colheres (sopa) de óleo de girassol;

½ xícara (chá) de bacon picado;

Sal a gosto.

Modo de Preparo:

Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio;

Adicione o milho de pipoca e mexa para cobrir todos os grãos com óleo;

Adicione o bacon picado e mexa bem;

Cubra a panela com uma tampa e espere até que as pipocas comecem a estourar;

Agite a panela de vez em quando para garantir que todas as pipocas estourem;

Quando o intervalo entre os estouros diminuir, desligue o fogo e mantenha a panela tampada por mais 30 segundos para garantir que todas as pipocas estourem;

Tempere com sal a gosto e sirva imediatamente.

Sorvete de pipoca

Ingredientes:

½ xícara (chá) milho de pipoca;

2 colheres (sopa) de óleo de girassol;

1 xícara (chá) de açúcar;

½ xícara (chá) de água;

1 xícara (chá) de creme de leite fresco;

½ colher (chá) de sal.

Modo de Preparo:

Em uma panela, de preferência pipoqueira, aqueça o óleo e adicione o milho;

Deixe estourar até que tenha um espaço de 2 segundos entre um estalo e outro;

Tire a pipoca do fogo e reserve;

Em outra panela, dissolva o açúcar na água e leve ao fogo;

Deixe ferver, cerca de 10 minutos, ou até formar uma calda de açúcar grossa;

Adicione o creme de leite e o sal à calda e misture bem;

Deixe esfriar em temperatura ambiente;

Quando esfriar misture com a pipoca;

Coloque a mistura em um recipiente com tampa que possa ir ao congelador e deixe congelar por cerca de 6 horas;

Retire do congelador cerca de 5 minutos antes de servir.

VÍDEOS: assista às reportagens da TV TEM

Veja mais notícias da região no g1 Sorocaba e Jundiaí

Vittorio Rienzo