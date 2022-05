Pippa Middleton : son beau-père accusé de viol sur mineure, l’affaire a rebondi en toute discrétion

C’est une affaire peu célèbre dans la presse mais tout de même très embarrassante. En 2017, David Matthews, le père de James Matthews, le mari de Pippa Middleton, se voit accuser de viol. En effet, une femme a déposé plainte, elle qui aurait été mineure au moment des faits. La plaignante confie avoir été abusée à deux reprises : une première fois à Paris en 1998 et une seconde, à Saint-Barthélémy, dans l’hôtel que possède le beau-père de Pippa Middleton. Si ce dernier nie en bloc les faits qui lui sont reprochés, il dénonce une machination. En effet, le père de James Matthews dit à tous ses amis qu’il a été “piégé”.

Mais voilà que selon le Mail on Sunday, David Matthews aurait été entendu dans cette affaire par un juge français, à Paris, le 16 juin 2021 mais aussi le 7 décembre dernier. Dans le même tabloïd, le père de la plaignante a dénoncé les propos du beau-père de Pippa Middleton : “L’idée qu’elle le fasse pour une compensation ou pour toute autre raison qu’un désir de justice est complètement fausse”. En 2017, cet ancien pilote de course avait d’ailleurs été arrêté et interrogé par la police française. Placé en garde à vue par la Brigade de protection des mineurs, il avait été mis en examen pour “viol sur mineure par une personne ayant autorité sur la victime”. Il avait été placé sous contrôle judiciaire.

L’enquête est toujours en cours

Mais voilà qu’en 2020, la crise sanitaire débarque. L’enquête est donc largement ralentie. Mais selon le tabloïd anglais, un porte-parole a bel et bien confirmé que l’affaire suivait son cours. De leurs côtés, James Matthew et Pippa Middleton restent bien silencieux. Le couple passerait même des vacances en famille dans l’hôtel luxueux de St Barthélémy, détenu par David Matthews. C’est une histoire qui reste donc assez embarrassante pour les deux familles.

Pippa Middleton © Backgrid UK

Pippa Middleton © Agence

Pippa Middleton Matthews – Les célébrités arrivent à Wimbledon pour assister à la finale entre Novak © Agence

David Matthews © Agence

David Matthews © Agence

David Matthews © Agence

David Matthews © Agence

David Matthews © Backgrid UK

Pippa Middleton © Backgrid UK

Pippa Middleton © The ImageDirect

Pippa Middleton © Agence

Pippa Middleton © Agence

Pippa Middleton © Agence

Pippa Middleton © Backgrid UK

Pippa Middleton © Backgrid UK

Pippa Middleton © Backgrid UK

Pippa Middleton © Agence

Pippa Middleton © Agence

Pippa Middleton © AGENCE

Pippa Middleton © AGENCE

Pippa Middleton © Backgrid UK