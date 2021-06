Pippo Baudo, cosa c’è dietro il tentato suicidio. Dopo anni finalmente la verità

Pippo Baudo è uno dei conduttori più amati dalla televisione italiana che ha molto da raccontare, come la storia del suicidio. La conoscete?

Pippo Baudo è lo storico conduttore della Rai che per anni ha guidato la macchina del Festival di Sanremo. Con lui sono cresciuti tanti personaggi del mondo dello spettacolo che lo reputano un maestro e un idolo.

Da qualche tempo è uscito dal panorama televisivo ma non perde occasione di rilasciare interviste e raccontare un po’ di sé. A quanto pare ci sono cose che ancora non conosciamo, come la storia del suicidio.

Pippo Baudo: il suicidio, tutta la verità

Pippo Baudo non ha di certo tentato il suicidio ma si è trovato in una situazione molto scomoda. Era il 1995 quando tutto ebbe inizio.

Il conduttore era alla guida della 45° edizione di Sanremo quando a un certo punto, si accorse di qualcosa di insolito. C’era un uomo, seduto a penzoloni su una balconata che aveva intenzione di suicidarsi. Per i primi istanti si pensò ad uno scherzo, ma poi la storia si fece seria. L’uomo non cambiava atteggiamento e Pippo Baudo dovette intervenire.

Riuscì a salvarlo e quelle immagini passarono alla storia. Quella edizione infatti fu una tra le più seguite di sempre. Ma quello che tutti si chiesero anche all’epoca era se il suicidio fosse reale o una finzione.

Nonostante il conduttore abbia smentito in ogni occasione che si trattasse di un gioco, il diretto interessato Pippo Pagano disse che aveva tentato qualcosa di simile a Parigi, a Pisa e a Bologna.

L’uomo inoltre rivelò di essere stato pagato 20 milioni e che accettò per la fama che sarebbe potuta arrivare. Dopo infatti riuscì ad essere ospitato in alcuni locali e produsse un disco con Umberto Maggi, ex bassista dei Nomadi. Dopo un periodo di gloria però arrivò per lui una disgrazia. Il signore nel 2000 si ammalò ed ora vive senza un polmone e con 280 euro di pensione.