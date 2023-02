piracicaba-abre-agenda-para-vacinar-contra-a-covid-19-nesta-segunda;-veja-grupos

Vão ser liberadas novas vagas para imunização em vários grupos, especialmente doses adicionais. Enfermeiro segura doses de vacina contra a Covid-19 em Piracicaba

Felipe Ferreira/CCS

A Prefeitura de Piracicaba (SP) abre nesta segunda-feira (6) agendamento para vacinar contra a Covid-19, a partir de 8h. Vão ser liberadas novas vagas para imunização em vários grupos, especialmente doses adicionais.

Os moradores devem acessar o site VacinaPira no horário proposto e escolher o grupo a qual pertence. Em seguida basta preencher com os dados solicitados.

Para se vacinar contra a Covid-19 é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência em Piracicaba e comprovante de vacinação com a última dose. Além disso, é obrigatório o uso de máscaras em unidades de saúde.

Os grupos com vagas liberadas são:

3ª dose para pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a 2ª dose há, pelo menos, 4 meses

3ª dose para pessoas com 18 anos ou mais com alto grau de imunossupressão que tomaram a 2ª dose há, pelo menos, 28 dias

3ª dose para adolescentes de 12 a 17 anos com alto grau de imunossupressão que tomaram a 2ª dose há, pelo menos, 8 semanas

4ª dose para pessoas com 18 anos ou mais com alto grau de imunossupressão que tomaram a 3ª dose há, pelo menos, 4 meses

4ª dose para pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a 3ª dose há, pelo menos, 4 meses

5ª dose para pessoas com 18 anos ou mais com alto grau de imunossupressão que tomaram a 4ª dose há, pelo menos, 4 meses

Além das novas vagas liberadas, a prefeitura ressalta que o agendamento para os grupos abaixo já está disponível:

1ª dose para todas as idades, a partir dos 6 meses;

2ª dose para bebês de seis meses a dois nos que tomaram a primeira dose da Pfizer Baby até 13/01/23;

2ª dose da Pfizer para quem tomou a primeira dose até 16/12/22 (12 a 17 anos) e até 14/01/23 (18 anos ou mais);

2ª dose da Coronavac para quem tomou a primeira dose até 13/01/23;

2ª dose de Astrazeneca para quem tomou a primeira até 16/12/22;

3ª dose para adolescentes;

1ª dose adicional Janssen para quem tomou a dose única até 09/12/22; 2ª dose adicional Janssen para quem tomou a primeira adicional até 28/10/22 e 3ª adicional Janssen para quem tomou a segunda adicional até 28/10/22.

VÍDEOS: Fique por dentro do que acontece nas cidades

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Vito Califano