Piracicaba abre agendamento para imunização com vacina bivalente contra a Covid-19

A Prefeitura de Piracicaba (SP) abriu nesta sexta-feira (24) o agendamento para imunização com a vacina bivalente contra a Covid-19. A intenção é aplicar um reforço em idosos acima de 70 anos ou pessoas com imunossupressão. A vacinação começa na segunda-feira (27).

A vacina bivalente é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron.

A ideia é dar a bivalente para quem já tem pelo menos duas doses. Ou seja, quem só tomou uma dose até agora, vai ter que tomar ainda a segunda dose da primeira versão da vacina para estar apto a tomar a bivalente.

A Pfizer, assim como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), reforça que a vacina monovalente original continua sendo importante instrumento no combate à Covid-19.

Em Piracicaba, a vacinação ocorre por meio de agendamento. Quem se enquadra no grupo que pode ser imunizado com a bivalente, deve acessar o VacinaPira para agendar.

Podem fazer o agendamento idosos acima de 70 anos, pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, desde que tenham um intervalo de 4 meses da última dose recebida e tenham, no mínimo, o esquema primário completo (1° e 2° dose).

As pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência e os funcionários que trabalham nessas instituições, assim como aconteceu em fases anteriores da vacinação, serão atendidas pelas equipes da Secretaria de Saúde nesses locais e não precisam fazer agendamento pelo VacinaPira.

Horário ampliado

Segundo a Secretaria de Saúde, o horário da vacinação será ampliado em horário especial a partir da próxima semana. O novo público será atendido em várias unidades no período noturno, das 17h às 20h.

Para se vacinar contra a Covid-19 é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência em Piracicaba e comprovante de vacinação com a última dose recebida. Além disso, é obrigatório o uso de máscaras em unidades de saúde.

Outras doses

De acordo com a SMS, na segunda-feira, 27/02, a partir das 8h, serão liberadas novas vagas para as seguintes doses e faixas etárias:

3ª dose para pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a 2ª dose há, pelo menos, 4 meses;

3ª dose para pessoas com 18 anos ou mais com alto grau de imunossupressão que tomaram a 2ª dose há, pelo menos, 28 dias;

3ª dose para adolescentes de 12 a 17 anos com alto grau de imunossupressão que tomaram a 2ª dose há, pelo menos, 8 semanas;

4ª dose para pessoas com 18 anos ou mais com alto grau de imunossupressão que tomaram a 3ª dose há, pelo menos, 4 meses;

4ª dose para pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a 3ª dose há, pelo menos, 4 meses;

5ª dose para pessoas com 18 anos ou mais com alto grau de imunossupressão que tomaram a 4ª dose há, pelo menos, 4 meses.

Além disso, ainda há vagas disponíveis em primeira dose para todas as idades, a partir dos 6 meses e segunda dose para os que estão no prazo para tomar.

