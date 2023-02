Piracicaba abre inscrições para concurso público com 50 vagas para escriturário; veja como fazer

Inscrições começam nesta segunda-feira (27); candidatos devem ter ensino médio completo. Prova de concurso público

A Prefeitura de Piracicaba (SP) abre nesta segunda-feira (27) as inscrições para um concurso público com 50 vagas para o cargo de escriturário. Os interessados têm até 5 de abril para se inscrever.

Conforme o edital, publicado na íntegra no Diário Oficial do Município no início do mês, as vagas são para nível médio, com carga de 200 horas mensais e salário de R$ 2.621,19.

Requisitos para assumir o cargo:

Ser brasileiro, nato ou naturalizado;

Ter idade mínima de 18 anos completos na data de admissão e não ter completado 75 anos;

Estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

Gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

Ter ensino médio completo.

Entre as 50 vagas, 37 são de ampla concorrência, 10 são para candidatos que se declararem afrodescendentes e três para pessoas com deficiência (PCD).

Como se inscrever

O interessado deve se inscrever por meio do site da Fundação Vunesp: Clique aqui.

Em seguida clicar em “Editais e Documentos” e ler o edital completo do concurso.

Depois de ler o documento, basta clicar em “Inscreva-se” e se cadastrar no site, caso não seja cadastrado.

A taxa de inscrição custa R$ 67,90 e é possível pedir isenção, nos casos previstos em lei. Os detalhes constam no edital.

Provas

A prova objetiva tem previsão de ser realizada em 7 de maio de 2023, no período da manhã. Os locais de realização vão ser divulgados na data de convocação, no fim de abril.

A prova vai ser composta de 50 questões, sendo 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de noções de informática e 20 de conhecimentos específicos. O conteúdo de cada disciplina está detalhado no edital.

Calendário do concurso

Início das inscrições – 27/02

Solicitação de isenção (CadÚnico) – de 27/02 a 07/03

Resultado da análise das solicitações de isenção – 24/03

Término das inscrições – 05/04

Publicação da lista de solicitações de condições especiais para realização da prova; inscrições deferidas e indeferidas; inscrições como afrodescendente – 18/04

Convocação para a prova objetiva – 28/04

Aplicação da prova objetiva – 07/05

Publicação do gabarito da prova objetiva – 09/05

Classificação final – 07/06

