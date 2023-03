Piracicaba começa a vacinar contra Covid idosos de 60 anos com Pfizer bivalente; veja como agendar

O imunizante é um reforço para quem já tomou ao menos duas doses. Piracicaba abre agendamento para vacinar idosos com vacina bivalente

A Secretaria de Saúde de Piracicaba (SP) começa nesta sexta-feira (3) a vacinação de idosos de 60 anos ou mais com a vacina bivalente contra a Covid-19. O imunizante é um reforço para quem já tomou ao menos duas doses.

O agendamento foi liberado no VacinaPira na quinta-feira (2). Para agendar a dose bivalente, o morador deve clicar em “Para agendar doses adicionais clique AQUI”, em seguida preencher com o CPF e selecionar qual dose deve tomar.

Depois basta selecionar o item que identifica a dose bivalente para maiores de 60 anos, se for o caso. No momento da vacinação, o morador deve apresentar documento de identificação para confirmar a idade.

Além dos idosos, também podem agendar pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, desde que tenham um intervalo de 4 meses da última dose recebida e tenham, no mínimo, o esquema primário completo (1° e 2° dose).

Residentes em Instituições de Longa Permanência e funcionários destas instituições, assim como aconteceu em fases anteriores da vacinação, serão atendidos pelas equipes da Secretaria de Saúde nesses locais e não precisam fazer agendamento pelo VacinaPira.

A vacinação com a Pfizer bivalente na cidade começou na última segunda-feira (27). A cidade aplicou até quinta-feira 961 doses desse imunizante.

A SMS reforça que para se vacinar contra a Covid-19 é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência em Piracicaba e comprovante de vacinação com a última dose recebida.

Além disso, é obrigatório o uso de máscaras em unidades de saúde, conforme Decreto Estadual.

Vito Califano