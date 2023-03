Piracicaba inaugura laboratórios de tecnologia e robótica para uso das escolas da rede pública

Ao todo, 124 escolas do município poderão utilizar nos novos espaços que serão voltados para ampliar os conhecimentos em ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Rede municipal de Piracicaba recebe novos laboratórios de tecnologia e robótica

A rede de educação pública de Piracicaba passa a contar com dois novos laboratórios, um de tecnologia e outro de robótica, a partir desta quarta-feira (29).

Um dos novos espaços inaugurados, que é voltado para o estudo e aprimoração de conhecimentos em robótica, fica localizado no prédio da Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba e poderá ser utilizado por estudantes das 124 escolas de educação infantil e de ensino fundamental do município. O ambiente foi reformado, além de ter recebido kits de robótica e notebooks.

Laboratório de robótica na Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba

O outro laboratório, voltado para tecnologia e inovação, foi instalado na escola Professora Antônia Benedita Eugênio, no Mário Dedini.

A doação foi feita à esta unidade pois a escola recebeu um prêmio de uma siderúrgica em 2022, por desenvolver um projeto sobre sustentabilidade. Os estudantes vão ter aulas de modelagem 3D e computadores de alta tecnologia.

