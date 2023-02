Piracicaba recebe 11ª edição da Festa da Batata com shows de Aninha Barros e Via Pública

Renda com a venda de alimentos e bebidas é doada para Associação Atlética Educando pelo Esporte; festa começa nesta quinta-feira (23) e tem entrada gratuita. Festa da Batata acontece entre 23 e 25 de fevereiro em Piracicaba

Adilson Zavarize

O Engenho Central de Piracicaba (SP) recebe entre os dias 23 e 25 de fevereiro a 11ª edição da Festa da Batata. Além de cardápio com o alimento, a festa tem ainda atrações musicais que vão do samba, com Aninha Barros, ao rock, com a banda Via Pública. A entrada é gratuita.

O evento é realizado pela Associação Atlética Educando pelo Esporte (AAEPE) e o valor arrecadado durante a festa é doado para manter as mais de mil crianças e adolescentes atendidos pela entidade. Ao menos 300 voluntários ajudam na organização do evento.

Aninha Barros é uma das atrações no evento

Cassia Marques

A expectativa esse ano é que a festa receba aproximadamente de 8 a 10 mil pessoas. Veja o cardápio:

Comida: batata frita, aperitivo de batata, diversos sabores de batatas recheadas, além de espetinho, pastel, churros e doces.

Bebidas: chope, cerveja, suco, refrigerante e água.

A programação conta ainda com atrações musicais nos três dias de evento. Veja as apresentações:

Dia 23 (quinta-feira): show de Aninha Barros

Dia 24 (sexta-feira): show com a dupla Claudemir e Moisés

Dia 25 (sábado): apresentação da banda Via Pública

A festa acontece das 18h até a meia-noite no Engenho Central de Piracicaba. Além da entrada gratuita, o estacionamento também é liberado no local durante o evento.

VÍDEOS: Veja outros destaques da região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba

pappa2200