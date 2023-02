piracicaba-recebe-evento-gratuito-que-simula-combate-medieval

Denominada Swordplay Boffer, atividade acontece no Engenho Central, a partir das 14h. Swordplay Boffer simula batalha com réplicas de escudos e espadas

Divulgação

Esporte que simula uma batalha entre combatentes equipados com réplicas de espadas e escudos, o Swordplay Boffer será praticado pelo grupo piracicabano Falkisgate neste sábado (11), em Piracicaba (SP). O evento ocorre pela primeira vez no Armazém 10 do Engenho Central, das 14h às 18h, é aberto e gratuito à população e tem apoio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac).

O jogo é praticado há mais de 20 anos no Brasil e, ao longo deste período, segundo um dos organizadores, Arthur Vinícius Patreze, foram consolidadas regras de segurança e até mesmo surgiram variações na forma como é praticado. O nome da atividade deriva da onomatopeia da espada – de borracha – que acerta o corpo do oponente.

Os equipamentos são todos confeccionados com materiais reutilizáveis e de maneira artesanal, construídos como réplicas de outros tempos. Também têm espumas para proteção dos praticantes. Os praticantes são entusiastas do estudo de manuais antigos de esgrima e conseguem transpor parte do conhecimento aprendido para este jogo.

“Além disso, a prática engloba uma comunidade muito ampla, em que os amantes deste jogo também costumam participar de encontros periodicamente e compartilham de uma cultura muito própria, mas também comum com muitos geeks, nerds e otakus”, falou Patreze.

Ele disse, ainda, que os integrantes do Falkisgate se reúnem todos os sábados e, além do Engenho Central, realizarão treinos na Estação da Paulista. O calendário pode ser acompanhado pelo Instagram @ordemdoceu.

Embora seja um treinamento da Falkisgate, qualquer pessoa pode participar da brincadeira, no entanto, como alerta Patreze, é preciso se atentar a algumas orientações. “Aconselhamos a virem com roupas confortáveis e calcados fechados. Além disso, também recomendamos que tragam água, por ser uma atividade física. O resto, desde a integração, as informações sobre o uso correto dos equipamentos, e os equipamentos, nós que providenciamos”, explicou.

Serviço

O quê: Swordplay Boffer. Treino do grupo Falkisgate

Quando: Neste sábado (11), das 14h às 18h

Onde: Armazém 10 do Parque do Engenho Central (Avenida Dr. Maurice Allain, 454, Vila Rezende)

Quanto: Participação gratuita

Informações: (19) 3426-000

VÍDEOS: Veja outros destaques da região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

pappa2200