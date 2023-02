Imunizante funciona como uma dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses das vacinas CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. Piraí começa a aplicar vacina bivalente contra a Covid-19 nesta terça-feira

Piraí (RJ) vai começar a aplicar a vacina bivalente contra a Covid-19 nesta terça-feira (28).

Nesta primeira etapa, o imunizante vai ser aplicado em idosos a partir de 70 anos e pessoas que vivem ou trabalham em instituições de longa permanência, além de pacientes imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas com mais de 12 anos.

Para receber a vacina, o morador precisa ter recebido duas ou mais doses de qualquer imunizante contra a Covid-19 há pelo menos quatro meses.

É necessário apresentar a caderneta de vacinação, carteira de identidade e o CPF ou cartão SUS. Além dos documentos, os imunossuprimidos precisam levar um laudo médico que comprove a condição.

Confira o calendário de vacinação na cidade:

Terça-feira (28), de 8h30 às 16h: USF Casa Amarela, USF Laranjeiras, USF Caiçara e USF Light

Quarta-feira (1º), de 8h30 às 16h: USF Varjão, USF Arrozal, USF Jaqueira e USF Cacaria

Quinta-feira (2), de 8h30 às 16h: USF Santanésia, USF Rosa Machado e USF Centro.

