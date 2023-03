Pirassununga amplia horários e locais de coleta de exames da dengue; saiba onde e quando fazer

Cidade já tem 11 casos confirmados da doença, além de 54 suspeitos. Pirassununga amplia horários e locais de coleta de exames da dengue; veja onde fazer

Reprodução/TV Gazeta

A Secretaria de Saúde de Pirassununga (SP) ampliou, a partir de 1º de março, os horários e locais de coleta de exames que diagnosticam casos de dengue na cidade.

A medida foi tomada devido ao aumento de casos nessa época do ano, por causa das chuvas mais frequentes.

Pirassununga já confirmou, em 2023, 11 casos da doença. O índice larvário do mosquito Aedes aegypti é alto no município, que ainda tem mais 54 casos suspeitos. Até o último boletim da cidade, não havia óbitos pela doença.

De acordo com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Patrícia Mellario, o aumento de casos ocorre devido ao período de sazonalidade da doença.

“Estamos no período chamado de sazonalidade da dengue, no qual ocorre um aumento do número de casos suspeitos, por isso percebemos a necessidade de ampliar os locais e horários, para melhorar o acesso da população a esse exame”

De acordo com a Secretaria de Saúde, há 65 casos descartados de dengue na cidade. Porém, 40 deles não passaram por testes para a confirmação ou não da doença.

A principal queixa da população foi em relação ao horário da coleta do exame, o que motivou a ação da prefeitura.

Coleta de exames

A coleta é realizada para aqueles que apresentem sintomas característicos da doença e que tenha passado por avaliação médica, constatando a suspeita de dengue.

Os principais sintomas da dengue são dor de cabeça, no corpo, nas articulações e atrás dos olhos, e febre. O aparecimento de manchas avermelhadas também é característico da doença.

Locais e horários de realização de exames

Os exames, que antes eram feitos apenas no Centro de Especialidades Médicas (CEM), serão realizados em mais três locais, em diferentes dias e horários de atendimento:

USF Arthur Del Nero Junior (Rua Osvaldo Roberto do Vale, nº 5102, Jd Morumbi) – segunda a quinta-feira, das 18h às 21h

USF João Balbi (Avenida São Lucas, nº 300) – segunda a quinta-feira, das 18h às 21h

Pronto Atendimento Médico Dr. Arnaldo Landgraf (Rua Rev. Beliro de Andrade, nº 287) -sábados e domingos, das 8h às 12h

Os exames no CEM, localizado na Avenida Antônio Joaquim Mendes, nº1001, no Jardim Europa, continuam sendo realizados de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 15h.

Vittorio Ferla