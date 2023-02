Pirassununga lidera em queda de raios na região; saiba como prevenir prejuízos e acidentes

O número de quedas em janeiro também é o maior desde 2021 no município. Entre os motivos está a umidade vinda da Amazônia e do oceano Atlântico. Pirassununga lidera em queda de raios na região em janeiro de 2023

Pirassununga (SP) lidera em número de queda de raios em janeiro deste ano entre as 42 cidades da região de cobertura do g1 São Carlos e Araraquara, segundo levantamento de Eletricidade Atmosférica.

O número também é o maior desde 2021. A quantidade grande se reflete em prejuízos com aparelhos eletrônicos e riscos de acidentes. (veja abaixo como prevenir).

Pirassununga registra 9,6 mil relâmpagos apenas em janeiro

Queda de raios em janeiro em Pirassununga:

2023: queda de 9.703 raios

2022: queda de 7.105 raios

2021: queda de 6.624 raios

Além do medo quando começa a chover forte, o aposentado Levino Lima também toma vários cuidados. “Tem que ficar quietinho dentro de casa. Eu desligo até os aparelhos da tomada, porque você não sabe onde o raio vai cair”, disse.

“Toda região tem uma incidência alta por diversos fatores, um deles é a proximidade com Campinas, um centro urbano grande. Outra é o fato da região estar na rota de sistemas frontais que vem do sul do continente. A região também é atingida por umidade que vem da Amazônia e do oceano Atlântico”, disse o coordenador do grupo de eletricidade atmosférica Elat, Osmar.Pinto.Jr.

Ainda segundo o grupo Elat, 20% dos acidentes com raios acontecem dentro de casa e 80% em áreas abertas.

Prejuízos com eletrônicos

O técnico em eletrônica Wanley Eduardo Lopes fatura com consertos de televisores nesta época do ano em Pirassununga

Nesse período do ano, o movimento em uma loja que conserta televisões cresce cerca de 15%. “A maior parte dos usuários deixa a TV desligada só no standby. Vai dormir, desliga pelo controle e é quando acontece esse problema”, disse o técnico em eletrônica Wanley Eduardo Lopes.

Quando o raio entra pela rede elétrica da casa, normalmente é danificada uma placa que funciona como a fonte da televisão.

Em algumas TVs é necessário trocar a placa inteira, mas muitas vezes queima apenas um dos componentes.

Já quando o raio entra pela antena costuma queimar a placa principal, aonde fica o processador que comanda várias funções da TV. Essa é mais difícil de arrumar e muitas vezes não compensa.

“Se você usa um filtro de linha, você desconecta ele da tomada ou desliga num interruptor. Você corta a corrente que vai para o aparelho. Se você não tem esse recurso, você tira a tomada da televisão e, se possível, desconecta a antena. Se fizer tudo isso, seguramente não vai perder nenhum aparelho de televisão”, destacou o técnico.

Como pedir ressarcimento

As concessionárias de energia elétrica tem políticas de ressarcimento em caso de aparelhos queimados por raios.

Veja aqui como solicitar ressarcimento na CPFL.

Veja aqui como solicitar ressarcimento na Elektro.

Cuidados fora de casa durante tempestade:

Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.

