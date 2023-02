pirassununga-volta-com-os-blocos-‘pinto-do-meio-dia’,-‘perereca-da-uma’-e-‘bloco-dos-sujos’

Após 2 anos, tradicionais blocos serão destaques no sábado (18) e na segunda (20); veja programação completa. Blocos de Carnaval de Pirassununga voltam às ruas após dois anos

Tradição no carnaval de Pirassununga (SP), os blocos voltam às ruas neste ano, após dois anos sem desfilar por conta das medidas restritivas contra a Covid-19.

‘Pinto do Meio Dia’, ‘Perereca da Uma’ e ‘Bloco dos Sujos’ tem participação garantida. (veja abaixo a programação).

No último carnaval, em 2020, cerca de 5 mil pessoas acompanharam os blocos.

Tradicionais blocos de carnaval animam foliões em Pirassununga

Ely Venâncio/EPTV

Confira a programação do carnaval de Pirassununga:

18/02 – sábado

11h às 15h – blocos Pinto do Meio-Dia e Perereca da Uma

19h às 22h – Marchinha do coreto

19/02 – domingo

10h às 13h – escola de samba Nook, Tio Zé e a Turma da Saideira

20h às 22h – Retreta Carnavalesca

20/02 – segunda

20h às 22h – Bloco dos Sujos

21/02 – terça

10h às 13h – Rua Duque de Caxias – escola de samba Nook, Tio Zé e a Turma da Saideira

Movimento popular

Os blocos de Pirassununga surgiram nas décadas de 70 e 80 da iniciativa dos próprios moradores e hoje movimentam o carnaval da região.

Dona Ana Bonfim, criadora do bloco Pinto do Meio Dia, de Pirassununga

Arquivo EPTV

O Pinto do Meio Dia tornou-se uma referência do carnaval da região. O bloco foi criado há 30 anos por Ana Bonfim, que hoje está com 89 anos.

Pernambucana apaixonada por carnaval, ela se inspirou no Galo da Madrugada de Recife. O primeiro boneco do “pinto” foi criado e confeccionado em 1995 por iniciativa da secretaria de cultura e turismo.

Ao longo dos anos a alegoria ganhou seis diferentes versões até chegar ao boneco inflável que desfila hoje.

Bloco Perereca da Uma, de Pirassununga

Arquivo EPTV

Na onda do “Pinto” veio a Perereca da Uma, que surgiu da ideia dos associados da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de pirassununga que gostam do samba. O bloco saiu pela primeira vez em 2004.

Já o Bloco dos Sujos é bem mais antigo e existe desde 1974, a partir da iniciativa de um grupo de amigos universitários e adeptos do samba, que se reunia de madrugada, sob a ponte da rodovia Anhanguera, então intitulado Gresdoquamen. Logo surgiu a ideia de percorrer as ruas da cidades, na contra mão de direção, até o coreto da praça principal da cidade.

