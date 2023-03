Pirateria on-line: la Camera approva il ddl. Class action: in G.U. il D.Lgs. n. 29/2023

Nella settimana in cui sono stati pubblicati in G.U. il D.L. sugli strumenti finanziari digitali e il D.Lgs. 28/2023 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, l’Assemblea della Camera ha approvato in via definitiva il ddl delega in materia di politiche in favore delle persone anziane. Arriva il primo ok per il provvedimento sulla tutela del diritto d’autore sul web: ora passa al Senato. Stallo in Commissione Giustizia della Camera per il ddl sulla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

