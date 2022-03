Pirelli è partner di Italian Challenge

Pirelli firma un accordo di partnership con il prestigioso team dell’Italian Challenge 2022. La storica azienda italiana metterà a disposizione dei partecipanti della manifestazione la sua ampia gamma di pneumatici enduro street e off road.

Grazie ad una storicità unica nel settore delle competizioni e non solo, Pirelli vanta una ricerca tecnologica che rappresenta una vera e propria eccellenza italiana, in grado di mettere a disposizione del motociclista una gamma di prodotti performanti che permettano di affrontare qualsiasi viaggio con altissimi standard di sicurezza e guidabilità.

Le manifestazioni sportive sono parte del DNA Pirelli, che conta oltre 110 anni di storia sportiva nei quali ha affiancato atleti e squadre nelle imprese più rilevanti.

Le partnership con TRANSITALIA MARATHON e ITALIAN CHALLENGE racchiude appieno l’essenza dei due eventi più rappresentativi in termini di difficoltà alla guida e lunghezza delle tappe.

Pirelli Scorpion Rally STR: trazione, grip e maneggevolezza

Scorpion Rally STR è il pneumatico Pirelli per le moto Adventure e le Endurone, progettato per soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti in quanto a connubio tra “tassello” e prestazione su strada.

Ideale per affrontare il grande viaggio discovering dell’Italian Challenge, Scorpion Rally STR presenta un disegno battistrada aggressivo combinato con accorgimenti tecnici propri dei segmenti stradali permette a questo prodotto di offrire trazione su sterrati e fondi sconnessi, ma anche inaspettate doti di grip e maneggevolezza su strada con grande attenzione alla stabilità e ad un livello di bagnato unici per un tassellato.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche Scorpion Rally STR beneficia di un profilo che crea una impronta relativamente ampia a vantaggio della stabilità su strada; allo stesso tempo la combinazione tra la dimensione dei tasselli e la loro spaziatura incrementa l’area di contatto ma senza compromettere la trazione in fuoristrada e le capacità autopulenti del disegno.

La fascia battistrada di questo pneumatico è concepita nei materiali e nello schema mescole per garantire stabilità termica anche alle alte andature, distribuendo il calore su una ampia superficie disperdente a presidio di un consumo regolare e dell’integrità dei tasselli.

Spirito di avventura di Italian Challenge

Italian Challenge rappresenta nel 2022 l’unica manifestazione internazionale iscritta a calendario FIM Discovering che si svolgerà in Italia, una vera e propria maratona dove il piacere della guida, unito alla capacità di navigazione e orientamento, permettono di vivere in sella alla propria moto emozioni straordinarie.

È proprio il percorso a contraddistinguere l’Italian Challenge da qualsiasi altro evento “stradale” in quanto la tipologia di terreno è estremamente mutevole e diversificato per tutta la lunghezza delle quattro tappe che, come da tradizione, si inerpicheranno in zone altamente isolate e spesso per nulla conosciute dal turismo di massa. La qualità del pneumatico è quindi un elemento fondamentale per viaggiare in sicurezza su fondi altamente dissestati, spesso umidi e caratterizzati da asfalti privi di manutenzione da decenni.

Nel lungo viaggio che porterà i partecipanti fino a Maratea (PZ) da Misano Adriatrico (RN) non mancheranno inoltre alcuni settori di strada a fondo naturale scorrevole, tratti che permetteranno di raggiungere e scoprire antichi borghi italiani intatti nel tempo.

Italian Challenge è stato definito dalla stampa del settore come l’evento che più contraddistingue il viaggio delle moto Adventure ma alla portata di chiunque. Esso non si limita infatti ad essere un evento motociclistico di portata internazionale ma rappresenta una lunga prova di intuito ed abilità nella ricerca dei check point e nella risoluzione di indizi, il tutto unito al raggiungimento del chilometraggio indicato.

In un mondo dove le tecnologie e la condivisione la fanno da padrone, Italian Challenge vuole far vivere ai partecipanti emozioni molto intense come viaggiare in solitudine in luoghi isolati ma sempre in piena sicurezza.

Ancora pochi posti disponibili per ITALIAN CHALLENGE 2022, tutte le info su www.italian-challenge.com

The post Pirelli è partner di Italian Challenge appeared first on Pneusnews.it.