Piscicultores da região do Vale do Jamari pedem Indicação Geográfica para o tambaqui de Rondônia

Indicação Geográfica é um método utilizado para proteger a propriedade intelectual de produtos. Previsão é que até o final deste ano, o tambaqui receba o registro. Rondônia é o primeiro na produção de Tambaqui e se destaca na Região Norte como o maior produtor de peixes em águas não salgadas do país.

Decom/RO

Piscicultores da região do Vale do Jamari (RO) solicitam ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), o registro de Indicação Geográfica (IG) para o tambaqui produzido no estado.

A IG ‘Tambaqui do Vale do Jamari’ deve garantir aos produtores de 11 municípios exclusividade da propriedade intelectual do produto.

“Estamos dando início a uma nova etapa do fomento e desenvolvimento da cadeia do tambaqui”, apontou Francisco Hidalgo Farina, presidente da Associação de Criadores de Peixes do Estado de Rondônia (Acripar).

O pedido da indicação geográfica está sendo feito desde o ano de 2019 e segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia (Sebrae), a previsão é que até o final deste ano, o registro seja concedido.

A área classificada como “Vale do Jamari” no pedido da Identificação Geográfica abrange 11 municípios. São eles:

Alto Paraíso,

Ariquemes,

Buritis,

Cacaulândia,

Campo Novo de Rondônia,

Cujubim,

Itapuã do Oeste,

Machadinho do Oeste,

Monte Negro,

Rio Crespo e

Theobroma.

O que é uma Indicação Geográfica?

A IG é um método utilizado em diversos países do mundo para proteger a propriedade intelectual de produtos ou serviços do uso de terceiros. Ao receber o registro, a qualidade, tradição e exclusividade são destinados ao produto.

De acordo com o analista técnico do Sebrae, Denis Farias, o tambaqui produzido em Rondônia utiliza um método de criação específica, que garante sabor marcante e carne de qualidade. Para ele, o peixe produzido nesta região do estado tem como principal fator de indicação o ‘saber fazer’, que diferencia o produto de Rondônia para o de outros da região norte.

“A parte climática, as águas, o solo, temos todas as caracterizações propícias para o cultivo de tambaqui em cativeiro. É um peixe muito diferente do peixe produzido em outras regiões do norte. É um peixe original, que estamos replicando de uma forma totalmente sustentável. Uma proteína que é acessível, que todo brasileiro pode consumir com tranquilidade, que está sendo feito sobre todos os cuidados sanitários e de manejo que existem”, avaliou o analista técnico do Sebrae em Rondônia, Denis Farias.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia (Sebrae) é um dos principais apoiadores das indicações geográficas.

Café ‘Matas de Rondônia’

Em 2021, Rondônia recebeu o primeiro registro do Inpi, conferindo o selo de Indicação Geográfica com base na Denominação de Origem para o café ‘Robustas Amazônicos’.

Café Robusta Amazônico no ‘Dia de Campo do Café’

Thaís Nauara/g1 Rondônia

Os Robustas Amazônicos são resultado do cruzamento dos cafés Conilon e Robusta especialmente selecionados.

Entenda: Café de Rondônia recebe primeiro reconhecimento de Indicação Geográfica

Para denominar essa nova Identificação Geográfica que Rondônia conquistada, foi feito um estudo desde 2018.

Vittorio Rienzo