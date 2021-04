Piselli croccanti al forno | Stuzzichini cotti in forno leggeri e e gustosi

Piselli croccanti al forno ricettasprint

Oggi vi presentiamo un finger food di verdura sano e golosissimo al quale è difficile dire di no. Stiamo parlando dei Piselli croccanti al forno. Si tratta di palline di impasto di piselli lessati e scolati mescolati con farina, sale e peperoncino (facoltativo). Se infatti li state preparando per i vostri piccoli di casa, potrete evitare di inserire una spezia piccante come il peperoncino ed optare per altri aromi oppure potete anche aggiungere un pizzico di formaggio parmigiano a proprio piacimento

Tutti possono mangiare questi stuzzichini: anche i vegani visto questi piselli croccanti sono privi di ingredienti di origine animale e loro derivati. I celiaci possono godersi questi stuzzichini a patto che nell’impasto sia stata usata una farina gluten free.

Facilissimi da realizzare, questi stuzzichini sono perfetti per essere mangiati sedute sul divano con il proprio compagno e i propri figli mentre state guardando la tv.

Non sono fritti ma cotti in forno, quindi, sono più salutari delle tradizionali patatine fritte. E questo è un modo facile per far mangiare ai bambini le verdure senza sentire i soliti capricci, anzi avrete la gioia di sentirli gridare per averne ancora di queste palline croccanti.

La loro cottura al forno (oppure nel microonde) garantisce loro la leggerezza e la loro crosticina bella croccante.

Ideali per le serate alternativa in famiglia, sono fantastici anche serviti per gli aperitivi, nei buffet, happy hour, apericene oppure brunch.

Se avete ospiti che sono prossimi al loro arrivo, vi consiglio di cuocere questi finger food nel microonde perché dimezzerete il tempo di cottura.

Potrebbe piacerti anche: Pasta al sugo finto | Primo povero, invitante e pronto in pochi minuti

Potrebbe piacerti anche: Ciambelle semplici con zucchero a velo | Leggere e buone per la colazione

Dosi per: 3-4 porzioni

Realizzato in: 10 minuti

Temperatura di cottura: 200 gradi

Tempo di cottura: 30 minuti. In forno.

Strumenti

una ciotola

una spatola

una pirofila

Ingredienti

un cucchiaino di sale fino

400 g di piselli lessati ( vanno bene anche quelli già pronti)

1 cucchiaio di peperoncino (oppure paprika o la vostra spezia preferita)

un filo di olio

un cucchiaio di farina

Piselli croccanti al forno, procedimento

Mescolate i piselli, scolati e asciugati, con la farina, il sale e il peperoncino (facoltativo). Trasferite i piselli in una pirofila oliata formando un solo strato di verdure e conditeli leggermente con olio. Infornate a 200° per 30 minuti, rivoltandoli 2-3 volte durante la cottura.

Piselli croccanti al forno ricettasprint

Potrebbe piacerti anche: Polpette in crosta con erbette | Semplicissime e pronte in pochi minuti

Potrebbe piacerti anche: Pizza croccante con spinaci e feta | Semplice e gustosa da provare

Se li cuocete nel forno al microonde, vi basterà cuocerle poggiati sul piatto crisp in modalità cottura crisp per 15 minuti. Ultimata la cottura, sfornateli morbidi e lasciateli raffreddare per averli croccanti. Se vi avanzano, potete conservare questi piselli croccanti in una scatola di latta o in contenitori ermetici per qualche giorno.

Piselli croccanti al forno ricettasprint