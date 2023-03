pistoia-fortitudo-bologna-86-78:-aradori-non-basta

Bologna, 19 marzo 2023 – La Fortitudo spreca una grande occasione di chiudere la pratica playoff e si fa raggiungere e poi superare da Pistoia nella penultima giornata della regular Season. Finisce 86-78 per la Giorgio Tesi Group, ma per decidere la sfida c’è stato bisogno di 1 tempo supplementare. Ad un turno dal termine del campionato adesso i bolognesi sono stati raggiunti in classifica da Rimini, vittoriosi a Ravenna, e adesso mantengono il vantaggio sono grazie alla differenza negli scontri diretti.

Domenica con la Fortitudo impegnata in casa con la capolista Forlì e Rimini in casa contro Pistoia si decide la sesta posizione in classifica. Occasione sprecata dicevamo perché la formazione di Luca Dalmonte è stata a lungo avanti per poi farsi rimontare in volata e cedere, complice la stanchezza nel supplementare.

Olimpia Milano Virtus Bologna 69-75, Vu Nere prime in classifica

Stanchezza dovuta anche a rotazioni limitate vista l’assenza dello straniero Vasl e all’influenza che ha colpito e debilitato alla vigilia del match l’americano Thornton.

E’ stata così una Effe a trazione italiana con Candussi, molto positiva la sua prova e soprattutto Aradori a guidare la squadra. La citazione è tutta per Pietro Aradori giocatore che da sempre divide le platee, ma che a Pistoia ha messo a referto 28 punti rimanendo in campo, complice proprio le situazione organico, per 41 dei 45’ di gioco.

Il tiro sbagliato nel finale della quarta frazione e che poteva dare la vittoria alla Fortitudo testimonia come Aradori si sia caricato sulle spalle responsabilità quando anche Italiano e Candussi erano fuori gioco per raggiunto limiti di falli. Alla fine la Fortitudo deve recriminare per aver subito una sconfitta al termine di una sfida che i biancoblù avevano a lungo condotto e che si sono visti sfuggire di mano solo nel finale.

Pistoia Fortitudo Bologna, il tabellino

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Saccaggi 9, Copeland 20, Wheatle 9, Varnado 22, Magro 8; Benetti 8, Pollone 3, Della Rosa 7, Allinei ne, Metsla ne, Cemmi ne, Farinon ne. All. Brienza.

FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 8, Thornton 4, Aradori 28, Cucci 9, Candussi 13; Panni 6, Italiano 4, Barbante 6; Niang ne, Natalini ne. All. Dalmonte.

Arbitri: Dionisi, Morassutti, Cassinadri.

Note: parziali 16-18, 30-40, 53-59, 72-72.

Vittorio Rienzo