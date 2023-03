pistoia-fortitudo-bologna,-dove-vederla.-la-sciatalgia-ferma-vasl

Bologna, 18 marzo 2023 – La Fortitudo torna in campo. Dopo la doppia sosta causa rinuncia di Ferrara e stop per la Final Four di Coppa Italia, la Flats Service torna in campo, domani alle 18 al PalaCarrara di Pistoia in casa della Giorgio Tesi Group.

“Sono passate 3 settimane senza giocare con due weekend saltati per cause diverse, quindi siamo carichi di allenamenti ma con ritmo di gioco che è un punto di domanda – sottolinea coach Luca Dalmonte – Dovremo approcciare la partita facendo cose semplici, cercando di recuperare il ritmo del gioco. Abbiamo 2 occasioni a disposizione per confermare il sesto posto e quindi giocare nella seconda fase nel gruppo 4-5-6. Non dobbiamo pensare a Forlì, ma concentrare tutte le forze già per domani. Sappiamo quanto Pistoia sia forte e solida, è un gruppo che lavora insieme da tempo e ha giocatori importanti e funzionali. Noi? Siamo senza Vasl, rimasto fuori tutta la settimana, ma abbiamo un roster che ha già avuto le sue esperienze, anche positive. Evitiamo alibi”.

Pistoia al completo con il recupero anche di Del Chiaro, Fortitudo invece senza Vasl causa sciatalgia.

Arbitri – Direzione di gara affidata a Alessio Dionisi (Ancona), Alberto Morassutti (Gorizia) e Andrea Cassinadri (Reggio Emilia).

Radio & Tv – Diretta su Lnp Pass e radio su Nettuno Bologna Uno.

Vito Califano