Pitbull é resgatado em situação de abandono, ferido e magro em Capivari; dono foi preso

Animal foi encontrado com ferimento aberto na região das costas. Cão foi encontrado com ferimento aberto nas costas em Capivari

Um homem foi preso em flagrante em Capivari (SP) na última quinta-feira (23) por maus-tratos a um cachorro da raça pitbull. Segundo a prefeitura, o animal foi encontrado abandonado e ferido em uma casa, no bairro Bosque dos Pinheiros.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) recebeu a denúncia de que o animal estava em situação de maus-tratos no local. Os agentes foram até o local e viram o cão abandonado, magro, sangrando e com um ferimento aberto nas costas. Eles então acionaram a Polícia Civil, que foi até o imóvel para verificar.

No local, também notaram que a casa estava em estado de abandono, com mato alto, e a comida do animal tinha bolor. Os policiais conversaram com vizinhos e conseguiram encontrar o dono do imóvel, que se apresentou na delegacia.

Ele alegou que não mora mais no imóvel, mas que vai todos os dias até lá para cuidar do animal. Ele disse que o cão não estava naquele estado na sua última visita.

Cão encontrado abandonado em Capivari estava magro e com ferimentos

Diante da situação, a Polícia Civil determinou a prisão em flagrante do homem por maus-tratos. Ele permaneceu à disposição da Justiça. já o cão foi recolhido pelo CCZ e vai receber os cuidados até se recuperar totalmente.

O Centro de Controle de Zoonoses de Capivari atende a denúncias de maus-tratos através do telefone (19) 98976-9395.

