Più città in evoluzione e protagonista femminile: ecco come potrebbe essere GTA 6

GTA 5 potrà rappresentare ancora un grande successo, come dimostra il prossimo approdo su PS5 e Xbox Series X|S nonostante la sua uscita risalga al 2013, tuttavia il pubblico videoludico è oramai proiettato verso GTA 6. Lo è soprattutto dopo gli ultimi rumor apparsi in rete, che permettono di ipotizzare le caratteristiche inedite del nuovo capitolo targato Rockstar Games. In questi giorni ha avuto larga diffusione la rivelazione pubblicata su Twitter da parte di un noto insider del mondo videoludico, Tom Henderson, secondo cui GTA 6 avrà due protagonisti giocabili, uno maschile e uno femminile. Pur parlando di un rumor (non vi è alcuna fonte a riguardo), la notizia appare comunque interessante, in caso trovasse conferma. Non solo perché GTA 6 sarebbe il primo capitolo della serie con una protagonista donna, ma perché confermerebbe la struttura già apprezzata e vista in GTA 5, che consente di cambiare alter-ego da un momento all’altro. Altri invece affermano che la diversificazione tra i due protagonisti si rifà alla semplice scelta del genere del personaggio, come accade già in Assassin’s Creed: Valhalla.

Il secondo rumor legato a GTA 6 riguarda invece le città. Pare infatti che il publisher del gioco, Take-Two, abbia depositato alcuni brevetti che permettono di anticipare grosse novità sulle ambientazioni. In particolare, alcuni giocatori hanno trovato in un brevetto del 2017 un riferimento a più città che si evolvono nel tempo e che mutano anche in base all’interazione di chi gioca. Sembra ci sia proprio un rimando specifico a un quartiere logorato dal tempo, con oggetti e decorazioni al suo interno coperti di ruggine e polvere. Secondo queste scoperte, GTA 6 sarà ambientato in più città, le quali saranno in costante evoluzione a causa del tempo e dell’operato del giocatore o della giocatrice. In tutti i casi, bisogna aspettare. Come riportato sin dall’inizio finora sono stati delineati dei rumor. Attualmente non si sa nemmeno a che stato dello sviluppo sia GTA 6: vari insider riferiscono che Rockstar è al lavoro sul titolo da diversi anni e che punta ad annunciarlo a fine 2021, per poi pubblicarlo nel 2022 o 2023. Altri ancora ipotizzano un rilascio sul mercato intorno al 2024.