Più corse Cotral per gli studenti: Sindaco e ragazzi soddisfatti

Potenziate le corse dei pullman per Frosinone, Ceccano e Veroli. Un risultato importante per il Comune di Ripi, da cui gli studenti partono ogni giorno per raggiungere gli Istituti Superiori della provincia.

Soddisfatti il sindaco Piero Sementilli, l’assessore Enrico De Angelis e l’intera Amministrazione per le novità che garantiscono riscontro all’istanza presentata proprio per garantire il diritto allo studio dei ragazzi e assicurare loro la frequenza delle lezioni in presenza nei due turni.

«In seguito alla richiesta istanza inoltrata dal sindaco Sementilli e dall’assessore ai trasporti De Angelis – si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune – l’azienda Cotral ha annunciato il potenziamento delle corse per Frosinone, Ceccano e Veroli». Questi gli orari. Per Frosinone sono assicurate corse alle 6,10, 6,45, 7,05 e 7,10, per il ritorno alle 14, alle 14,10 e alle 15,05. Per Ceccano sono previsti due pullman alle 6,10 e alle 8,45, al ritorno alle 13,10 e alle 15,05. La tratta Ripi-Veroli sarà garantita con le due corse di andata delle 6,45 e 8,40; Al ritorno delle 13,10 e 15,10.

A queste va aggiunta la corsa delle 8,40 Strangolagalli-San Giovanni di Ripi- Meringo-Frosinone, mentre per Ferentino sono disponibili le coincidenze nel piazzale De Matthaeis. Dunque, soddisfazione degli amministratori ripani per la risposta positiva del Cotral che ha accolto le richieste, concretizzando l’impegno assunto nelle sedi istituzionali per consentire agli studenti di raggiungere le scuole nelle due fasce orarie e il ritorno a casa. Un risultato importante che pone fine ai disservizi registrati dagli utenti.