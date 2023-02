PIX do Itaú tem instabilidade; usuários reclamam nas redes sociais

Banco afirma que está atuando para “normalizar o mais rápido possível” o serviço. E orienta cliente a aguardar e não refazer operações. Fachada de agência do Itaú Unibanco

Divulgação

O aplicativo do Itaú apresenta instabilidade nos pagamentos e transferências por PIX ao longo deste sábado (25). O banco afirma que está atuando para “normalizar o mais rápido possível” o serviço. E orienta cliente a aguardar e não refazer operações.

A instabilidade levou clientes a reclamarem nas redes sociais após tentarem fazer operações via PIX.

Alguns clientes relatam que o aplicativo do banco mostra que o dinheiro saiu da conta, mas não apresenta a comprovação da operação. Outros dizem que simplesmente não conseguem acessar o sistema.

A reportagem entrou em contato com o Itaú e aguarda retorno do banco.

