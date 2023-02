PIX fora do ar: clientes de bancos reclamam de instabilidade; BC diz que sistema já foi normalizado

Problemas com transações ocorreram entre 20h30 e 21h45. Clientes afirmaram não conseguir fazer pagamentos e transferências por meio do serviço de pagamento instantâneo. PIX

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Clientes de diversos bancos usaram as redes sociais para reclamar de instabilidade nos pagamentos por PIX. Os problemas começaram por volta das 20h30 desta sexta-feira (3), segundo publicações de usuários. De acordo com o Banco Central do Brasil (BC), o serviço voltou ao normal às 21h45.

“A partir das 21h45 os sistemas voltaram a operar normalmente. Possíveis lentidões podem ainda ocorrer em função do acúmulo de transações durante o período de instabilidade”, diz comunicado do BC enviado ao g1.

Os clientes disseram não conseguir fazer pagamentos e transferências por meio do serviço de pagamento instantâneo.

LEIA TAMBÉM:

PIX bate recorde com 99,4 milhões de transações em dia de primeira parcela do 13°

PIX: entenda as novas regras do serviço

Após questionamento de uma cliente no Twitter, o banco Santander afirmou ter identificado instabilidade.

Initial plugin text

A plataforma Downdetector, que monitora serviços online, passou a registrar picos de problemas atribuídos a várias instituições financeiras. Também dispararam as reclamações relacionadas ao Banco Central.

O site Downdetector indica instabilidade nos serviços dos bancos na noite desta sexta-feira (3)

Reprodução

Leia a íntegra do comunicado do Banco Central:

Os sistemas do Banco Central do Brasil responsáveis pelo processamento do Pix apresentaram instabilidade entre 20h32 e 21h45. A partir das 21h45 os sistemas voltaram a operar normalmente. Possíveis lentidões podem ainda ocorrer em função do acúmulo de transações durante o período de instabilidade.

Entenda como mandar e receber dinheiro pelo Pix

Vittorio Rienzo