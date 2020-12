pizz-e-foje,-quanto-ci-mancano-i-camini

Pizz e foje è un camino acceso.



È una sera d’inverno in Abruzzo.



È famiglia, è amici, è un noi.



Grazie alla signora Anna Domenica Di Matteo per averci fatto scoprire tutto su questo piatto e per averci preparato una delle versioni più tradizionali che ci sia ancora sotto il cuoppo.

Cosa

Pizz e foje è un piatto povero della tradizione contadina abruzzese. Pizz sta per una sorta di pizza fatta con farina di mais, che viene poi condita con le foje, cioè le verdure. In passato si trattava per lo più di quelle selvatiche che si trovavano in campagna, come ad esempio ortiche e cicorie; poi si è iniziato a utilizzare anche verdure coltivate quali rape, cime di rape, verze, cavoli. «Non a caso si dice non ci ho capito un cavolo, perché cavolo indica tantissime tipologie di verdure diverse, ma di base sempre con tre caratteristiche: verdi, invernali e con le foglie», ci spiega Anna. Nel tempo, insieme alle disponibilità, sono aumentate anche le varianti, per cui a pizz e foje si sono aggiunti altri ingredienti, come ad esempio sarde, peperoni cruschi o fagioli. Insomma, quello che c’è. Ma non è di certo una novità che si è sempre cercato di arricchire i piatti a base di mais, come la polenta, soprattutto quando presenti di continuo sulle tavole; e non solo per una questione di gusto, ma anche per variare un’alimentazione che come è noto ha portato malattie come le pellagra.

Quando

Pizz e foje si fa rigorosamente d’inverno, con i primi freddi, di solito tra dicembre e gennaio. Questo principalmente per due motivi: il primo è perché vengono utilizzate verdure della stagione invernale; il secondo è perché si tratta di un piatto che si prepara sul fuoco, quando il camino è acceso. Un tempo si faceva molto più spesso, ci racconta Anna, «almeno una volta alla settimana come minimo! Oggi le cose sono cambiate, se si fa si fa una volta all’anno è già tanto».

Come

Inizialmente pizz e foje si prepara come una polenta, cioè cuocendo la farina di mais in acqua bollente. Una volta pronta, si stende l’impasto dello spessore di circa un centimetro su una teglia o una padella a seconda del tipo di cottura. In passato la pizz veniva cotta direttamente sulla pietra o sui mattoni del camino, sotto il cuoppo, che è una sorta di coperchio in alluminio ricoperto di brace. Ma oggi non ci sono praticamente più caminetti nelle case, per questo pizz e foje si prepara sempre meno o, ancor peggio, scherza Anna, al forno. «Ma viene con un altro sapore, è proprio un’altra cosa! Nella migliore delle ipotesi si dovrebbe fare alla griglia o alla brace». Le verdure, invece vengono cotte a parte con olio, aglio e peperoncino. Infine, avviene il connubio tra le due parti del piatto: la pizz, dura e croccante, viene spezzata direttamente nel piatto, dove si mischia, ammorbidisce e insaporisce al contatto con le foje e gli altri ingredienti.

Dove

Per quanto tutti gli abruzzesi doc conoscano pizz e foje, questo piatto è diffuso soprattutto in una zona della regione. Si tratta della provincia di Chieti, in particolare di Lanciano e nelle zone di montagna, dove fa più freddo. Poi nel tempo si è diffusa anche altrove, ma questa resta la sua area d’origine.

Perché

Ma perché si dovrebbe continuare a preparare questo piatto? Innanzitutto perché significa stare insieme, perché è un piatto dalla forte carica sociale, che non si mangia mai da soli, ma sempre con più persone. Per questo si prepara solo in occasioni speciali, come serate particolari, eventi o ricorrenze. «Oggi è prevalentemente un aperitivo, che si fa più per voglia che per necessità». E poi perché è il pretesto per bere tutti insieme uno dei grandi vini abruzzesi: in passato con un Montepulciano d’Abruzzo, ovviamente; ma oggi i produttori di Villamagna consigliano qualcosa di più leggero, da aperitivo appunto, come un Pecorino o un Cerasuolo, che alleggerisce e rinfresca i sapori intensi di pizz e foje.

Per tutti questi motivi questo è un piatto emblematico, testimone e simbolo dello scorrere e del cambiare dei tempi, poiché ricordiamo che il fuoco e la cottura sul fuoco significano prima di tutto attesa.