Pizza aglio olio e peperoncino, si cuoce in poco tempo ed è adatta a cene e spuntini veloci

Questa settimana una pizza adatta a pochi, ideale per chi ama il mangiare piccante: Pizza aglio olio e peperoncino, la “pizza di mezzanotte”, come le spaghettate di aglio, olio e peperoncino che nel mezzo della notte si condividono tra amici.

Una ricetta povera, veloce ma carica di gusto e ricordi, dove la piccantezza dell’aglio e peperoncino viene esaltata dalla dolcezza del pomodoro e freschezza della mozzarella.

Pizza aglio olio e peperoncino

Ingredienti

Per la pasta per 4 teglie tonde da una porzione

400 g di farina di semola di grano duro

100 g di farina di semola di grano duro

12 g di lievito di birra (mezzo cubetto)

1 cucchiaino di sale

300 g di acqua

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Per condire ogni teglia

100 g di polpa di pomodoro

una mozzarella vaccina (fiordilatte)

origano

sale e pepe

peperoncino in polvere

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

4 spicchi di aglio

una cipolla

Procedimento

La pizza si impasta indifferentemente in una ciotola, con la planetaria o con il Bimby ®.

Nella ciotola sciogliete il lievito nell’acqua fredda, mettete il cucchiaino di zucchero, aggiungete poco per volta, impastando, la farina e la semola mischiate con il sale, infine i due cucchiai di olio;

impastate a lungo fino a formare un impasto “incordato”, cioè liscio elastico e compatto, non più appiccicoso.

Utilizzando la planetaria o il Bimby® occorre inserire nel boccale e nell’ordine: l’acqua fredda, il lievito sbriciolato, il cucchiaino di zucchero, la farina, la semola, cospargere con il cucchiaino di sale e due cucchiai di olio;

impastate per 10 minuti.

Lasciate lievitare l’impasto nel contenitore utilizzato per 2 o 3 ore al massimo, coperto da pellicola trasparente, facendo attenzione che non perda la lievitazione .

Nel frattempo preparate il condimento per ogni pizza tonda:

mettete sul fuoco una padella antiaderente con tre cucchiai di olio extravergine e fatelo scaldare, poi aggiungete la cipolla e l’aglio a fette e pepe, e fate soffriggere un minuto.

Dividete l’impasto in quattro panetti, e stendeteli in ogni teglia tonda, con le punte delle dita;

cospargete ogni pizza con la polpa di pomodoro, un’abbondante spolverata di peperoncino, origano e sale,

distribuite su tutta la pizza la mozzarella a pezzetti, completate con l’aglio e cipolla rosolati, cospargete con l’olio di rosolatura a filo, e basilico spezzettato.

Cuocete la pizza in forno già caldo a temperatura max per 15 minuti.

La Pizza aglio olio e peperoncino, piccantissima è pronta!

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Pizza aglio olio e peperoncino, si cuoce in poco tempo ed è adatta a cene e spuntini veloci proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.