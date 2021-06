Pizza al pomodoro e origano senza lievitazione | Provala anche tu

Pizza al pomodoro e origano senza lievitazione si prepara in pochissimi minuti e va cotta nel forno, ecco la ricetta.

Pizza al pomodoro e origano Ricettasprint

Alzi la mano chi non preferisce servire una pizza che non richiede la preparazione dell’impasto della lievitazione! Ci sono diverse soluzioni a ciò, acquistare un impasto per pizza pronta da stendere, farcire e cuocere in forno. In alternativa potete optare per una pizza che si prepara con il lievito istantaneo ma in questo caso l’impasto va comunque preparato. Allora non dovete fare altro che seguire la nostra ricetta facile, veloce e soprattutto non dovete preparare impasto. La ricetta sprint che tutti adoreranno.

Potrebbe interessarti anche questa: Panini pizza | La ricetta anti spreco per smaltire i panini raffermi

Potrebbe interessarti anche questa: Pizza estiva in cinque minuti senza forno | Il trucco che tutti devono conoscere

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Ingredienti per 2 persone

1 rotolo di pasta sfoglia rotonda

200 g di fiordilatte

8 pomodori grandi rossi

olio extra vergine di oliva q.b.

sale fino q.b.

origano fresco q.b.

2 spicchi di aglio interi

Pizza al pomodoro e origano: preparazione

Per preparare questa pizza veloce e facile, iniziate a lavare i pomodori, asciugate bene e poi tagliate a fettine e tenete da parte. Tagliate a fette il fiordilatte a fette e tenete da parte. Srotolate la pasta sfoglia e adagiatela con la carta forno su uno stampo per torte e poi distribuite il fiordilatte e adagiate i pomodori a fette.

Pizza al pomodoro e origano Ricettasprint

Potrebbe interessarti anche questa:Pizza al pomodoro ai carboni vegetali | leggera e particolare

Potrebbe interessarti anche questa: Lingue pugliesi | Focacce semplicissime e ricche di sapore

Condite con olio extra vergine di oliva, origano fresco, aglio tagliato a dadini e non vi resta che infornare la pizza in forno preriscaldato a 180° per 25-30 minuti, poi spegnete e servite.

La pizza la potete se volete arricchire con delle acciughe marinate o con dello speck a voi la scelta!

Buon Appetito!

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram. Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.