pizza-chiena,-la-ricetta-classica-della-nonna-napoletana:-un-boccone-per-raggiungere-il-paradiso

La pizza chiena è un tipico rustico napoletano, che si prepara nel periodo di Pasqua. Generalmente si prepara il venerdì, per essere gustato poi il sabato, per due motivi, il primo perché il venerdì non si mangia carne, il secondo è per dare il tempo al rustico di assestarsi, e quindi di essere ancora più gustoso.

La pizza chiena si differisce da tortano e dal casatiello, esclusivamente per la grande quantità di uova, contenute nell’impasto. Di seguito la mia ricetta, che potrete modificare a seconda i vostri gusti.

Pizza chiena

Ingredienti:

per l’impasto:

500 gr di farina

280 gr d’acqua

60 gr di sugna

10 uova

6 gr. di lievito di birra

10 gr di sale



Per il ripieno:

Pepe

salame 150 gr di

pancetta 150 gr

pecorino romano 150 gr

provolone piccante 150 gr di

Procedimento:

Per preparare la pizza chiena, iniziate a preparare il classico impasto della pizza base. Nella ciotola della planetaria, mettete la farina, unite l’acqua un poco alla volta e iniziate a mescolare,

sciogliete il lievito in poca acqua e unitelo all’impasto, appena tutta l’acqua sarà stata assorbita, unite il sale e infine anche la sugna.

Lasciate riposare per due ore a temperatura ambiente in ciotola coperta, nel frattempo dedicatevi a tagliare a dadini i salumi e i formaggi. Trascorso il tempo di riposo, unite il pepe,

le uova uno alla vota, infine unite i salumi e i formaggi.

Fate mescolare bene,

e versate l’impasto in una teglia, precedentemente unta con un poco di sugna.

Fate riposare ancora per un’ora e infornate in forno preriscaldato a 180°, per circa trentacinque minuti.

Sfornate e lasciate raffreddare completamente su una gratella prima di gustarla, il giorno dopo sarà ancora più buona.

