pizza-con-fiori-di-zucca,-veloce-e-gustosa.-leggerissima-per-una-cena-rustica

La pizza con fiori di zucca e acciughe è una prelibatezza realizzata con una farcitura delicata ma gustosa, dal tipico sapore estivo; infatti solo in estate troviamo i fiori di zucca, freschi e saporiti: i deliziosi fiori commestibili, tra i più conosciuti ed utilizzati in cucina, con un sapore delicato ed un colore vivace.

I delicati fiori di zucca, le saporite acciughe sott’olio ed il fresco sapore della mozzarella, si uniscono in una farcitura che conquisterà tutti! Un gusto sicuramente molto particolare, semplice e sfizioso, perfetto da gustare in una cena rustica con amici, o da scegliere formando deliziose pizzette da servire per un aperitivo fatto in casa.

Pizza con fiori di zucca e acciughe

Ingredienti per due pizze tonde

Impasto

450 g di farina

50 g di semola

300 g di acqua

due cucchiai di olio extravergine d’oliva

due cucchiaini di sale

mezzo cubetto di lievito di birra fresco

un cucchiaino di zucchero

Farcitura

8 o 10 fiori di zucca

200 g di mozzarella fiordilatte

12 filetti di acciughe sott’olio

origano

due cucchiai di formaggio pecorino, grattugiato

olio extravergine d’oliva

400 g di polpa di pomodoro

uno scalogno

sale

Procedimento

Preparate il classico impasto base per la pizza: riunite farina e semola in una ciotola, aggiungete olio, sale e zucchero, e miscelate gli ingredienti secchi; sciogliete poi il lievito di birra in un po’ d’acqua ed aggiungetelo all’impasto, iniziate ad impastare, unendo il resto dell’acqua poco alla volta fino a quando non si incorda;

Formate una palla e sistemate l’impasto in una ciotola capiente, copritelo con la pellicola per alimenti e lasciatelo riposare nel forno spento con la luce accesa per almeno 3-4 ore, o comunque fino al raddoppio.

Nel frattempo preparate il sugo di pomodoro, in una padella scaldate l’olio e rosolate lo scalogno a pezzettini; aggiungete salsa di pomodoro, salate e restringete il sugo, infine aggiungete origano. Lavate bene i fiori sotto l’acqua corrente e asciugateli delicatamente con un canovaccio ben pulito.

Dividete l’impasto in due parti, ed allargatelo direttamente nelle teglie tonde, unte d’olio; distribuite sulla superficie di ogni pizza il sugo di pomodoro, il pecorino, i fiori di zucca stesi, i filetti di acciughe e la mozzarella tagliata a pezzetti; irrorate con un filo d’olio e cuocete in forno già caldo a 200° per circa 20 minuti, fino a che il bordo diventa dorato e la base croccante: la pizza con fiori di zucca e acciughe è pronta per essere gustata!

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Pizza con fiori di zucca, veloce e gustosa. Leggerissima per una cena rustica proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.