pizza-con-le-patate,-impasto-furbissimo.-si-scioglie-in-bocca-ad-ogni-morso:-morbida-anche-con-il-forno-di-casa

La pizza è il piatto preferito di milioni di italiani, in particolari i meridionali. Nel weekend è d’obbligo farla o andare a mangiarla in pizzeria. Oltre alla solita margherita, se avete voglia di provare altri gusti, potete preparare con facilità una gustosissima pizza con le patate. Bastano pochi ingredienti, ma fondamentali, per un risultato davvero soddisfacente.

La pizza bianca con le patate è l’alternativa migliore a quella rossa. I suoi ingredienti speciali quale sottiletta e fior di latte la renderanno morbida, gustosa e compatta quasi come se fosse un gateau. La ricetta che vi propongo è per una teglia grande, di circa 9 fette belle grandi. Approfittate del weekend per prepararla in famiglia o per una cena con gli amici e farete un’ottima figura!

Ingredienti per una teglia intera:

un fior di latte da 100/150 gr

3 patate abbastanza grandi

3 sottilette

pepe

sale

4-5 cucchiai di olio extravergine d’oliva

parmigiano grattugiato

Al via col condimento! Una volta stesa la pasta di pane in una teglia imbrattata con dell’olio, mettere le sottilette a pezzetti sparsi. Sistemare le patate, precedentemente messe in ammollo e tagliate, senza sovrapporne tante altrimenti rischiano di non cuocersi per bene. Dopodiché, mettere il fior di latte tagliato a pezzettini e una grossa spolverata di parmigiano grattugiato e sale. Personalmente, sulla maggior parte della pizza ci metto del pepe, sull’altra no, a seconda dei gusti di coloro che la mangiano.

Infine, mettere l’olio non a chiazze ma cercando di renderlo uniforme. Grazie all’olio in superficie e alla sottiletta sottostante, il tutto sarà molto morbido e compatto per un gusto davvero strepitoso!

Ps: se si preferisce, si può aggiungere anche prosciutto cotto o salame, sempre prima di mettere l’olio.

Infornare a 180 gradi per circa 20- 25 minuti.

