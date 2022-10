Pizza con lievito istantaneo di Benedetta: il trucco della pizza che lievita subito ed è super buona

Ecco tre idee per pizze veloci, da preparare all’ultimo minuto con il lievito istantaneo: la pizza salsiccia e stracchino, la pizza radicchio rosso speck e Brie, e la pizza ai ciccioli … una più buona dell’altra; gustose e saporite, con una base croccante ed ingredienti perfetti per il periodo autunnale, così per accontentare un tutti!

Per preparare la pizza con lievito istantaneo, basta impastare la farina con acqua, olio e sale, aggiungere una bustina di lievito istantaneo in polvere per pizze, e in pochi gesti le basi per le pizze sono pronte, senza tempi di lievitazione; impreziosite da farciture originali e sfiziose, ideali per per chi ama i sapori rustici e genuini, tutti da provare! L’utilizzo del lievito istantaneo azzera i classici tempi di lievitazione, quindi questa ricetta è l’ideale per chi ha una voglia improvvisa di pizza!

IMPASTO PIZZA ISTANTANEA

400 g di farina

220 g di acqua

2 cucchiai di olio d’oliva

mezzo cucchiaino di zucchero

una bustina di lievito istantaneo in polvere, per pizza torte salate

un cucchiaino di sale fino

Impastate tutti gli ingredienti a mano in una ciotola, o con un robot, fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo: ecco l’impasto pronto!

Dividetelo in tre panetti e stendeteli a mano, nelle tre teglie rotonde unte d’olio unte con un cucchiaio d’olio.

PIZZA RADICCHIO ROSSO SPECK E BRIE

una mozzarella da 100 g

50 g di radicchio rosso

100 g formaggio tipo brie

50 g speck affettato

olio extravergine d’oliva

sale

Distribuite su una pizza la mozzarella tagliata a dadini, lasciando vuoto un cm di bordo;

cospargete il radicchio tagliato a listarelle ed il Brie, coprite con le fettine di speck;

completate con sale ed un filo d’olio.

Cuocete la pizza per un quarto d’ora a 200°C, fino alla doratura dei bordi e cottura della farcitura.

Questi ingredienti si prestano ad essere aggiunti anche a fine cottura della base in bianco.

PIZZA SALSICCIA E STRACCHINO

mezza salsiccia, circa 50 g

50 g di stracchino

olio extravergine d’oliva

sale

In una ciotola mescolate la salsiccia sbriciolata con lo stracchino e poco sale;

spalmate uniformemente il composto sulla base della pizza, lasciando un bordo di circa un cm, e

cospargete con un filo d’olio.

Cuocete la pizza per un quarto d’ora a 200°C, fino alla doratura dei bordi e cottura della farcitura.

PIZZA AI CICCIOLI

Da un classico della cucina povera toscana, saporita e sostanziosa: i ciccioli si ottengono dalla lavorazione del grasso di maiale, un ingrediente di recupero che resta durante la preparazione dello strutto.

100 g di ciccioli

una mozzarella da 100 g

olio extravergine d’oliva

sale grosso e pepe

Posate sopra alla base per pizza i ciccioli a pezzetti, praticando una piccola pressione per farli entrare dentro alla pasta;

cospargete con la mozzarella a pezzi e sale;

aggiungete qualche ago di rosmarino e cospargete di sale grosso, pepe e un filo d’olio.

Cuocete la pizza per un quarto d’ora a 200°C, fino alla doratura dei bordi e cottura della farcitura.

