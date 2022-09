pizza-di-montagna,-l’impasto-di-fine-estate:-morbida-e-gustosa.-semplicissima

Dopo le calde giornate di mare, la montagna ci dona finalmente aria fresca e pulita, silenzio e profumi di erbe. Un’ambientazione perfetta per una pizza unica e deliziosa, una vera leccornia: la pizza di montagna, una base leggera e croccante, farcita con prodotti d’eccellenza ed aromatizzata al rosmarino.

L’impasto è lo stesso della classica pizza, ma il condimento è veramente gustoso: un saporito sugo di luganega, come quello che si gusta nei ristori di montagna per accompagnare la polenta, funghi porcini secchi di Borgotaro IGP, formaggio Parmigiano Reggiano di montagna, Fontina Valdostana, e rametti di rosmarino: una bontà cremosa e filante, ed un sapore indescrivibile.

Pizza di montagna

Ingredienti per 4 porzioni

Impasto base

500 g di farina

350 g di acqua tiepida

mezzo cubetto di lievito di birra

10 g di sale

5 g di zucchero

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

Farcitura

50 g di Parmigiano Reggiano DOP di montagna

100 g di fontina DOP

300 g di mozzarella fior di latte

30 g di funghi porcini secchi di Borgotaro IGP

una cipolla

olio extravergine di oliva

rosmarino

sale e pepe

Luganega al sugo

250 g di salsiccia tipo luganega

2 cipolle grosse

400 g di passata di pomodoro

mezzo bicchiere di vino rosso

olio extravergine d’oliva

un rametto di rosmarino

sale e pepe

Procedimento

Mettete la farina all’interno di una ciotola capiente, ed al centro praticate una fontana, dove mettere il lievito di birra fresco sciolto in poca acqua tiepida; aggiungete lo zucchero, l’olio extravergine d’oliva ed infine il sale. Amalgamate tutti gli ingredienti con una forchetta, aggiungendo poco alla volta tutta l’acqua tiepida; continuate ad impastare a mano, per circa 10 minuti, fino a quando otterrete un impasto soffice ed elastico, non più appiccicoso; copritelo la ciotola con della pellicola per alimenti, e mettete a lievitare in un luogo caldo per almeno due ore, fino a quando raddoppierà di volume.

Nel frattempo preparate il sugo di luganega con pomodoro e cipolle; in una padella fate appassire le cipolle tagliate a fettine sottili in pochissimo olio, unite la luganega tagliata a pezzetti, lasciando il budello. Quando sarà ben rosolata sfumate con il vino e lasciate evaporare; aggiungete la passata di pomodoro, il rosmarino, sale e pepe, e cuocete per 15 minuti con il coperchio facendo restringere il sugo, spegnete e lasciate intiepidire.

Mettete a rinvenire i funghi secchi in poca acqua calda per circa 15 minuti, quindi strizzateli; tagliate a cubetti la fontina e sbriciolate la mozzarella. Stendete l’impasto nelle teglie, abbastanza sottile; cospargete una manciata di parmigiano grattugiato, distribuite il sugo di luganega e cipolla, i funghi, fontina e mozzarella, ed aghi di rosmarino;

salate leggermente, una grattata di pepe, versate un filo d’olio, ed infornate la pizza in forno statico già caldo a temperatura max per 10/15 minuti, comunque fino a quando la pasta sarà dorata e croccante, ed il formaggio fuso e rosolato. Sfornate e servite la pizza di montagna ben calda e filante, aggiungendo a piacere fettine di speck!

ricette dal blog Caos&Cucina

Pizza di montagna, l’impasto di fine estate: morbida e gustosa. Semplicissima scritto su Più Ricette da Catia.