pizza-di-pane,-la-ricetta-di-giusina-in-cucina

La ricetta della pizza di pane di Giusina in cucina è una vera golosità ma la giornalista appassionata di cucina si sorprende per quanto sia piaciuta questa idea. In realtà racconta che non è nessun colpo di genio, semplicemente una sera è tornata a casa dal lavoro ma non sapeva cosa cucinare per la cena. Aveva del pane raffermo e della mozzarella, gli altri ingredienti li abbiamo sempre tutti in casa, ed ecco che è nata la ricetta della pizza di pane. Possiamo usare il pane che preferiamo, lo togliamo a fette e abbiamo la base della pizza, niente impasto, solo pane. Giusta l’idea di bagnare le fette di pane con un po’ di latte, da seguire anche il consiglio dello stampo con cerniera. Un bel po’ di olio, di origano, un pizzico di sale, il pomodoro e la sempre buonissima mozzarella. Non perdete questa e le altre ricette di Giusina in cucina, la pizza di pane che piacerà a tutta la famiglia.

RICETTE GIUSINA IN CUCINA – LA PIZZA DI PANE

Ingredienti: pane raffermo, pomodoro, mozzarella, latte, olio di oliva, origano e sale

Preparazione: tagliamo il pane a fette. Ungiamo lo stampo, Giusina usa lo stampo a cerniera così sarà più semplice estrarre la pizza. Con le fette di pane dobbiamo creare la base per la pizza, bagniamo con un po’ di latte, quindi condiamo con la passata di pomodoro, olio, sale e origano. Aggiungiamo anche le fettine di mozzarella, se preferiamo la mozzarella la tagliamo a dadini. Aggiungiamo altro origano fresco e ancora un filo di olio di oliva.

Mettiamo in forno a 220° C per 10 minuti circa. Togliamo dal forno e facciamo leggermente intiepidire, pochi attimi e possiamo servire subito la pizza di pane. Disposta al centro della tavola può essere un modo delizioso per condividere qualcosa di gustoso. E’ di certo la pizza più veloce da preparare.