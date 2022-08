Pizza di pane raffermo alla parmigiana: Si fa tutto in forno ed è pronta in 10 minuti. Buona anche fredda o da portare in spiaggia

La pizza è uno dei piatti unici preferiti dagli italiani, in particolare dai meridionali. Tantissime sono le variazioni che ognuno fa a suo piacimento e tra queste rientra quella di pane raffermo. Il condimento può essere di ogni specie, a partire dalla semplice marinara, alla capricciosa o a quella che vi propongo di seguito: la parmigiana. Si tratta di un mix che fa leccare i baffi.

Per questo tipo di pizza serve, ovviamente, il pane raffermo di due o tre giorni. E’ possibile mescolare anche più tipi di pane, il risultato non cambierà, anzi, sarà una vera e propria goduria per il palato e, in più, non butterete il pane che vi è avanzato. Ecco gli ingredienti per una teglia, per circa 3 persone.

450 g di pane raffermo

200 g circa di acqua

500 g di passata di pomodoro

250 g di mozzarella

2 cucchiai di parmigiano

Basilico

Olio evo q.b.

Sale

1 melanzana da grigliare

200 g di mozzarella

Al via col procedimento della nostra pizza di pane raffermo alla parmigiana.

Per prima cosa, bisogna lavare per bene la melanzana. Dopodiché potete grigliarla e tenerla da parte. Rivestite la teglia con carta forno. Tagliare il pane a cubetti, bagnarlo velocemente sotto l’acqua, senza farlo ammollare (se il pane non è molto secco, non utilizzate tutta l’acqua). Mettere 3-4 cucchiai d’olio e mescolare il tutto con le mani, al fine di far assorbire l’acqua. Infine, distribuire il pane in un solo strato sul fondo della teglia e infornarlo, nel forno caldo per 5-6 minuti, a 220 gradi, modalità ventilato. In seguito cospargere il pane con la passata leggermente salata e un filo d’olio per poi infornare per altri 10 minuti. Una volto pronto, avrete una pizza e sopra distribuire con le melanzane grigliate unite al resto del pomodoro e al parmigiano, basilico, mozzarella a pezzetti. Infornate per altri 3-4 minuti per far sciogliere la mozzarella. Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

