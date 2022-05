Pizza di riso, cremosissima e leggera. Il trucco per non seccarla e farla con la “crosticina” croccante

Ingredienti della Pizza di riso

350 g di riso Carnaroli,

400 g di Pomodori pelati Cirio

30 g di burro, 1 cipollotto

400 ml di brodo vegetale

quaranta g di Parmigiano reggiano

4 foglie di basilico

100 g di mozzarella

100 g di scamorza

Preparazione:

Frullate con un minipimer i pomodori pelati per ottenere una passata. In un tegame fate sciogliere il burro con la cipolla tritata, fino a che non risulta dorata.

Unite il riso e fatelo tostare. Aggiungete il brodo poco alla volta, per favorire la cottura del riso. Unite la passata di pomodori pelati e il basilico fresco e fate cuocere, alternando con altro brodo. Fate cuocere il riso un paio di minuti in meno rispetto alla cottura ottimale. Unite il parmigiano e mescolate.

Affettate la mozzarella e la scamorza. Aggiungete metà del riso in una pirofila ricoperta di carta forno, poi uno strato di mozzarella e scamorza e ancora riso formando uno strato uniforme. Cospargete con abbondante parmigiano e cuocete in forno statico a 180° per circa 20 minuti, gli ultimi minuti con la funzione grill per far formare la crosticina.

