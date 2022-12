Il giorno della vigilia di Natale si avvicina sempre di più e per molti di noi questo vuol dire solo una cosa: mangiare la pizza con la scarola. E’ tradizione per il pranzo del 24 ‘tenersi leggeri’. Il cenone è alle porte, tantissime prelibatezze verranno portate in tavola, e lo stomaco deve avere lo spazio […]

Pizza di scarola di Cannavacciuolo per il pranzo del 24: “Ecco cosa aggiungo all’impasto, Diventa morbidissimo”. scritto su Più Ricette da Maria.

Ufficio Stampa