pizza-finta-di-albumi-di-benedetta:-la-ricetta-furbissima-e-golosa-pronta-in-15-minuti.-il-trucco-per-farla-venire-super-croccante

La pizza finta di albumi di Benedetta Rossi è una idea golosa e furba per preparare una pizza in pochissimi minuti e senza nessuna difficoltà. Una pizza che non è pizza ma che non ha nulla da invidiare per quanto riguarda il sapore. Con la ricetta di Benedetta Rossi infatti, sembrerà di mangiare una vera margherita ( o un condimento a vostra scelta) ma in una versione semplificata e soprattutto light.

Ottima infatti per chi fa la dieta ma anche per chi non ha voglia di cucinare e vuole una cena veloce ma che possa piacere a tutti. Questa ricetta della pizza finta di albumi sarà assolutamente perfetta e non ha bisogno di tanti ingredienti. Bisogna assolutamente provarla perchè è pazzesca, vediamo quindi la ricetta passo passo e se volete, potete leggere altre RICETTE FACILI E VELOCI DI BENEDETTA

Pizza finta di albumi, Ingredienti

4 uova

2 cucchiai di latte

Parmigiano Reggiano Dop grattugiato qb.

50 g speck a fette ( per la versione in bianco)

passata di pomodoro già cotta ( per la versione margherita)

sale, pepe qb.

100 g scamorza

1 cucchiaio farina 00

Preparazione

Iniziamo a preparare la nostra pizza finta di albumi prendendo le uova e separando gli albumi dai tuorli. Mettiamoli quindi in due recipienti separati. Nei tuorli aggiungete il latte e la farina a pioggia, sbattete tutto velocemente con una frusta e aggiungete infine anche il parmigiano. Mescolate ancora e infine aggiustate di sale e pepe. Amalgamante tutti gli ingredienti e mettete da parte.

Passiamo quindi agli albumi. Montateli bene a neve, fate la prova girando la ciotola, non deve scorrere alcun liquido. Una volta ben montati aggiungeteli al composto con i tuorli. Amalgamate il tutto girando a mano con lenti movimenti dal basso verso l’alto per non smontarli. A questo punto prendete una teglia per pizze e ungetela con olio extra vergine di oliva e infarinatela togliendo la farina in eccesso e lasciando solo uno strato sottile.

Versate il composto di uova dentro la teglia e stendetelo livellandolo. Intanto avrete preriscaldato il forno a 180 gradi. Quindi infornate la teglia e lasciate cuocere la nostra base di pizza per circa 15 minuti in tutto. Prima dello scadere ( circa dopo 10 minuti) toglietela dal forno e conditela a piacimento. Per una versione bianca andranno benissimo le fettine di speck e scamorza, mentre per la versione margherita potete condirla con la passata di pomodoro cotta e le fettine di scamorza ( o mozzarella, o fior di latte a piacere). Infornate di nuovo e lasciate cuocere altri 5 minuti o finchè la scamorza non sarà sciolta. Quindi sfornate è servite! la pizza finta di albumi è pronta.

Pizza finta di albumi di Benedetta: La ricetta furbissima e golosa pronta in 15 minuti. Il trucco per farla venire super croccante scritto su Più Ricette da Redazione.