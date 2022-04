pizza-fritta-di-alessandro-borghese,-5-ingredienti-per-un-impasto-super-soffice-come-una-nuvola

La pizza fritta un classico della cucina napoletana. Il piatto del sabato sera, in cui tutti ormai si dilettano ad impastare, sporcarsi le mani e divertirsi. La pizza che vi proponiamo oggi è quella di Alessandro Borghese, una ricetta semplice che però diventa gourmet con la farcitura tutta particolare.



Ingredienti della pizza fritta di Borghese

Per la pasta

500 g farina bianca “00”

300 g acqua

10 g lievito di birra

10 g sale

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Per la farcia

8 broccoletti siciliani

8 salsicce luganeghe

1 acciuga

Crema spalmabile alla nocciola q.b.

Foglie di basilico q.b.

Stracchino q.b.

1 spicchio di aglio in camicia

Pomodorini q.b.

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione



Con l’aiuto di una impastatrice unisci nel boccale: farina, olio, lievito sciolto in acqua, sale ed acqua a filo .

Quando l’impasto risulta liscio ed omogeneo, ponilo in una ciotola infarinata chiudendola con della pellicola trasparente e fallo riposare per 3 o 4 ore in un ambiente umido (24 gradi).

Nel frattempo prepara i condimenti: taglia i pomodorini e ponili in una ciotola condendoli con olio, sale e foglie di basilico fresco.

In una padella scalda un filo d’olio, insaporiscilo con l’aglio in camicia e aggiungi i broccoletti sminuzzati. Incorpora le acciughette e la salsiccia a pezzetti facendo saltare il tutto per qualche minuto.

Lievitata la pasta, crea delle palline. Controlla che l’olio sia bollente e friggi l’impasto. Una volta dorato, ponilo su della carta da frittura e lascia che l’olio in eccesso si asciughi.

Condisci la tua pizza fritta con i pomodorini e un cucchiaio di stracchino oppure, per i più golosi, spalma un cucchiaio di crema di nocciole.

Per la pizza fritta ripiena: stendi l’impasto e adagia su un lato il ripieno di salsiccia e broccoletti. Richiudi e friggi nell’olio. Una volta dorate, aiutati con una schiumarola per togliere le pizze fritte dall’olio e falle raffreddare. Servi su un piatto con della carta da pane stropicciata e qualche foglia di basilico.

