pizza-furbissima-a-lievitazione-veloce:-basta-aggiungere-un-cucchiaino-di-questo-ingrediente-al-lievito.-soffice-e-croccante

Una pizza buona e saporita, con una base croccante appositamente un poco sciapa, condita con prodotti d’eccellenza come il Prosciutto Crudo di Parma DOP ed una spolverata di Parmigiano Reggiano DOP, rinfrescata da mozzarella vaccina ed aromatizzata da tantissimo basilico! Golosa e profumata, la Pizza sfiziosa al sugo di prosciutto crudo e basilico è perfetta per il sabato sera, da gustare con amici, accompagnata da una birra fredda! Ideale per utilizzare avanzi di prosciutto crudo, o per consumarne la parte finale più dolce: il “gambetto”.

Pizza sfiziosa al sugo di prosciutto crudo e basilico

Ingredienti per 4 pizze tonde

Sugo al prosciutto crudo e basilico

300 g di prosciutto crudo di Parma DOP in unica fetta

(oppure la parte finale del “gambetto” pulito e tagliato a cubetti),

(oppure la parte finale del “gambetto” pulito e tagliato a cubetti), 100 g di basilico fresco,

400 g di polpa di pomodoro,

olio extravergine di oliva

una cipolla

NO SALE

Pasta per pizza

320 g di acqua fredda

12 g di lievito fresco (mezzo cubetto)

mezzo cucchiaino di zucchero

400 g di farina

100 g di semola

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

un cucchiaino di sale

Condimento

50 g di Parmigiano Reggiano DOP o quantità a piacere.

4 mozzarelle vaccine da 100 g

olio extravergine di oliva

Procedimento

Sugo

Tagliate il prosciutto crudo in piccoli cubetti, rosolateli con olio e cipolla tritata fine; aggiungete la polpa di pomodoro ed il basilico fresco tritato grossolanamente; versate un bicchiere di acqua calda, NON METTETE SALE! Cuocete per 45 minuti, fino a che i cubetti di prosciutto diventano morbidi e cotti, ed il sugo si è ristretto; togliete dal fuoco e lasciate raffreddare. Potete preparalo anche il giorno prima e conservarlo in frigorifero.

Pasta per pizza

Impastate in una ciotola, con la planetaria o con il Bimby ®. Nella ciotola sciogliete il lievito nell’acqua fredda, mettete il cucchiaino di zucchero, aggiungete poco per volta, impastando, la farina e la semola mischiate con il sale, infine i due cucchiai di olio; impastate a lungo fino a formare un impasto “incordato”, cioè liscio elastico e compatto, non più appiccicoso.

Utilizzando il Bimby® inserite nel boccale e nell’ordine: l’acqua fredda, il lievito sbriciolato, il cucchiaino di zucchero per una lievitazione più veloce, la farina, la semola, cospargere con il cucchiaino di sale e due cucchiai di olio; impastate per 5 minuti vel. spiga. Il procedimento con la planetaria è simile, impastate per 10 minuti fino all’incordatura. Lasciate lievitare l’impasto nel contenitore utilizzato per 2 ore, fino al raddoppio del volume.

Assemblaggio

Dividete l’impasto nelle teglie tonde unte d’olio, e stendetelo sottile con le mani; condite la base con una spolverata di parmigiano, il sugo di prosciutto e basilico, mozzarella ed un filo d’olio. Cuocete in forno statico, già caldo a temperatura max, per circa 30 minuti, controllando la doratura e croccantezza. Servite la Pizza sfiziosa al sugo di prosciutto bollente, accompagnata da una birra gelata.

ricette dal blog Caos&Cucina

Pizza furbissima a lievitazione veloce: basta aggiungere un cucchiaino di questo ingrediente al lievito. Soffice e croccante scritto su Più Ricette da Catia.