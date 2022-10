pizza-gourmet-fatta-in-casa,-impasto-a-bassa-lievitazione-per-cene-improvvise

Senza indugi, anche in estate si accende volentieri il forno, per per preparare in casa una pizza, ogni volta una nuova versione, per stupire i vostri ospiti!

Stasera una pizza a regola d’arte, come quella in pizzeria: una Pizza gourmet con pomodori secchi e spuma di burrata, pomodorini gialli, acciughe e capperi, veramente buona e sfiziosa, da provare!

La pizza con pomodori secchi e spuma di burrata è la versione gourmet della classica pizza margherita, la più amata in tutto il mondo; l’aggiunta di acciughe, capperi e peperoncino, ne esalta il sapore rendendola ancora più gustosa.Non perdetevi questa ricetta!

Pizza gourmet con pomodori secchi

Ingredienti per 5 pizze tonde

500 g farina 0

mezzo cubetto di lievito di birra

350 g acqua

un cucchiaino di miele

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

due cucchiaini di sale

farcitura

100 g di burrata

400 g polpa di pomodoro

10 pomodorini gialli

20 pomodori secchi sott’olio

qualche acciuga

una manciata di capperi

peperoncino

olio extravergine d’oliva

origano, sale e pepe

Preparazione

Sciogliete il lievito in 300 g di acqua, quindi aggiungete il miele e, poco alla volta, la farina; impastate a mano o in planetaria fino a compattare gli ingredienti.

Sciogliete il sale nell’acqua tenuta da parte e aggiungetelo all’impasto, e fatelo incorporare continuando ad impastare; infine aggiungete l’olio e continuate ad impastare fino ad ottenere un impasto incordato, liscio e non appiccicoso. Lasciate riposare coperto per mezz’ora.

Versato l’impasto sul piano di lavoro cosparso di farina, appiattitelo con le mani, quindi ripiegate un lembo verso il centro e l’altro sopra quest’ultimo; appiattite di nuovo con le mani e ripetete l’operazione delle pieghe altre due volte.

Formate una palla, mettetela in un recipiente, coprite con la pellicola e lasciate lievitare in un luogo tiepido al riparo da correnti, fino al raddoppio: circa 3 ore. Dividete l’impasto in cinque parti per preparare una pizza tonda (al piatto), oppure suddividetelo in due teglie rettangolari da 30×40.

Cospargete le teglie con olio e stendete l’ impasto con la punta delle dita; condite con la polpa di pomodoro, origano e sale, disponete i pomodorini gialli tagliati a metà

e cospargete con un filo d’olio; cuocete in forno già caldo a 250 °C, fino a che la pizza sarà dorata e croccante.

Nel frattempo frullate la burrata con sale e olio, fino ad ottenere una mousse.

Sfornate la pizza, distribuite il peperoncino, acciughe e capperi, ed ultimate con cucchiaiate di mousse di burrata fresca: un giro d’olio e servite!

