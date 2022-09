Pizza napoletana in teglia fatta in casa, il segreto per farla soffice: “Il trucco è come si stende nella teglia”

La pizza fatta in casa ho sempre il suo fascino, sono molte le varianti, sia negli ingredienti per la preparazione dell’impasto, che nella lavorazione. A seconda dei gusti, possiamo preparare una pizza più o meno alta, condita come più vi piace, partendo sempre dallo stesso impasto base.

Ovviamente la classica è sempre la margherita, ma anche per questa classica, troviamo versioni preparate con il passato di pomodoro che con i pomodori pelati. Ma adesso vediamo come calcolare la quantità di impasto da mettere in una teglia, per una pizza di altezza media, ma ovviamente potete variare questa quantità a vostro piacimento. I

l calcolo è semplicissimo, basta calcolare l’area della teglia e moltiplicarla per 0,60. Per esempio per una teglia rettangolare 30X40, non dovremo fare altro che moltiplicare 30x40x0.60= 720, cioè dovremo mettere 720 gr. di impasto, mentre per una teglia rotonda da 28 cm, dovremo moltiplicare 14x14x3.14×0.6=370, quindi 370 gr di impasto. Quindi adesso non ci resta che preparare l’impasto da farcire secondo i propri gusti. Di seguito andremo a preparare un impasto base per una teglia rettangolare 30X40.

Pizza napoletana in teglia, Ingredienti:

Per l’impasto

450 gr farina tipo 0

270 gr di acqua

8 gr di sale

1 gr di lievito di birra fresco

Per condire:

300 gr di passato di pomodori

Olio evo

Sale

mozzarella

Procedimento:

Nella ciotola della planetaria, mettete la farina, ed iniziate a mescolare con la frusta K a velocità bassa. Nel frattempo mettete il lievito in una ciotolina, e scioglietelo con poca acqua presa dal totale. Unite alla farina 200 grammi d’acqua, sempre mescolando a velocità bassa. Fate mescolare per circa cinque minuti, poi sostituite la frusta K con il gancio. Azionate la planetaria a velocità media, e unite prima il lievito, e poi piano piano la restante acqua. Appena l’impasto avrà assorbito tutta l’acqua, unite il sale, e fate lavorare la planetaria fino a quanto l’impasto non risulterà incordato.

Mettetelo sul piano da lavoro, formate una palla emettetelo in una ciotola coperta, fate riposare per sei ore a temperatura ambiente.

Trascorso questo tempo, ungente la teglia, e versate sopra l’impasto, e iniziate a stenderlo. Non preoccupatevi se non riuscirete a stenderlo in una sola volta, in quanto si ritira, fatelo riposare coperto per una decina di minuti, e ripetete l’operazione, fino a quando non avrete coperto tutta la superfice della teglia.

Cospargete la superfice dell’impasto con il passato di pomodoro, e lasciate riposare per altre due ore. Accendete il forno al massimo della temperatura, solo per la parte inferiore, appena a temperatura, posizionate la teglia sul fondo, fate cuocere per due minuti, poi girate la teglia, in modo da invertire la parte esterna con quella interna, cuocete per altri due minuti. Trascorso questo tempo, accendete il forno sopra e sotto, sempre in modalità statica, posizionate la teglia al centro del forno, e fate cuocere per altri otto minuti, ovviamente i tempi di cottura dipendono sempre da tipo di forno. Due minuti prima di completare la cottura, disponete su tutta la superfice la mozzarella, che avrete precedentemente tagliata a dadini.

In questo modo otterrete una pizza soffice, ma con la base fragrante.

Pizza napoletana in teglia fatta in casa, il segreto per farla soffice: “Il trucco è come si stende nella teglia” scritto su Più Ricette da Michele.