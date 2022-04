pizza-palumbo-(-pizz-palumm),-il-dolce-di-pasqua-della-tradizione-pugliese-con-la-ricetta-della-nonna-senza

Pizza Palumbo ( pizz palumm), il dolce di Pasqua della tradizione Pugliese con la ricetta della nonna. Oggi parliamo di un dolce buonissimo, che arriva dalla Puglia, precisamente da Lucera, in provincia di Foggia. E’ il dolce simbolo della Pasqua. In dialetto si chiama “u pizz palumm” e il significato è pizza di colomba. Una alternava alla Colomba Pasquale che comunemente si compera nei negozi di dolci e nei supermercati ormai da anni.

La Colomba è il simbolo della pace Cristiana, dell’amore e della speranza. Uno degli ingredienti è appunto la glassa che si cosparge sopra che sta a significare proprio il candore, la purezza del dolce.

Ma andiamo a vedere come si prepara questo dolce buonissimo e semplice da preparare tanto da coinvolgere anche i più piccoli.

Ingredienti della Pizza Palumbo

Per la torta

250 g. di farina

3 uova

100 g. di zucchero

Scorza grattugiata di mezzo limone

115 g. di olio d’oliva

115 g. di latte

1 bustina di lievito

Per la glassa

100 g. di zucchero

1 albume d’uovo

Gocce di limone q.b.

Preparazione

Impastare con l’aiuto delle fruste elettriche le uova intere e lo zucchero. Aggiungere a filo l’olio e continuare a lavorare l’impasto, unire la scorza di limone grattugiata, la farina, il latte e infine il lievito. Imburrare e infarinare le teglie, versare il composto e infornare a 180° C per circa 25 minuti. Nel frattempo, in una ciotola sbattere l’albume con lo zucchero e alcune gocce di limone, fino a ottenere una crema bianca e compatta. Con l’aiuto di un cucchiaio distribuirla sulla superficie delle torte raffreddate. Decorare con zuccherini colorati.

