pizza-prosciutto-e-fichi,-fresca-e-saporita,-da-gustare-solo-in-estate

La pizza al sabato sera non può mancare, in nessuna stagione e nessun posto: a casa, in pizzeria o nella casa di villeggiatura!

Una variante estiva da preparare in casa, con un sapore fresco e particolare è la pizza prosciutto e fichi, con mozzarella e gorgonzola, e l’aggiunta di qualche fogliolina di rucola per contrastare la dolcezza dei fichi e degli altri condimenti.

La Pizza prosciutto e fichi è un rustico saporito, un piatto povero e semplice, tipico della cucina romana, da gustare in estate quando i fichi freschi sono di stagione;

consiste in una pizza bianca e morbida, condita semplicemente con prosciutto crudo e fichi freschi tagliati a spicchi, in un abbinamento perfetto dove il dolce dei fichi si sposa meravigliosamente con la sapidità del prosciutto crudo!

La ricetta romana tradizionale è facile e veloce: una volta realizzato e cotto l’impasto, basteranno pochi minuti per condire la pizza con prosciutto e fichi, e servire!

Con poco tempo a disposizione, è possibile utilizzare una base per pizza pronta, da scaldare così da realizzare ugualmente una gustosa prosciutto e fichi!

La ricetta originale si è arricchita nel tempo di deliziose varianti, aggiungendo mozzarella, crescenza o Gorgonzola, ed una manciata di noci tritate o foglie di rucola: in tutti i modi diventa strepitosa!

Ecco la nostra versione con l’aggiunta di mozzarella, Gorgonzola e rucola.

Pizza prosciutto e fichi

Ingredienti per 4 pizze tonde

base

300 g di farina 0

200 g di farina Manitoba

300 g di acqua

6 g di lievito di birra fresco ( ¼ di cubetto)

un cucchiaio di olio extravergine

due cucchiaini di sale

un cucchiaino di zucchero

condimento

200 g di prosciutto crudo di Parma DOP, tagliato sottile

12 fichi bianchi o neri

200 g di mozzarella

100 g di Gorgonzola dolce

qualche foglia di rucola

olio extravergine d’oliva

Procedimento

Preparate la pasta della pizza impastando in una ciotola: inserite la farina setacciata, aggiungete il sale e l’olio, nell’acqua tiepida fate sciogliere il lievito e aggiungetelo alla farina;

cominciate ad impastare il composto all’interno della ciotola e proseguite su una spianatoia fino ad ottenere un panetto liscio e morbido;

rimettete il panetto ottenuto nella ciotola, coprendolo con un canovaccio pulito e lasciatelo lievitare in un luogo riparato per almeno 3/4 ore, fino al raddoppio del suo volume.

Dividete l’impasto in 4 parti, stendendolo nelle teglie;

cospargete ognuna con metà mozzarella sbriciolata, un pizzico di sale ed un filo d’olio;

infornate a forno già caldo a 200 gradi per circa 10/15 minuti, fino a quando saranno dorate e cotte.

Sfornatele ed impiattate, distribuendo su ognuna di esse qualche fetta di prosciutto crudo, gorgonzola a cubetti, i fichi lavati e tagliati a spicchi;

aggiungete qualche foglia di rucola, ed irrorate con un filo d’olio:

la pizza prosciutto e fichi è pronta per essere gustata, fresca e dai sapori contrastanti, una delizia.

