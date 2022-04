pizza-ripiena-di-scarole-di-cannavacciuolo-senza-lievitazione,-impasto-super-soffice:-“nell’acqua-aggiungo-questo-ingrediente

Pizza di Scarole di Cannavacciuolo, super veloce. Il segreto: “Ecco dove aggiungo il latte”. Un classico della cucina napoletana, la pizza di Scarole, ma nella versione dello chef Antonino Cannavacciuolo.

Un piatto che si prepara in poco tempo. La lievitazione è infatti ridotta all’osso e non è difficile. Qualche difficoltà si può riscontrare nella preparazione delle scarole, ma con la ricetta del rinomato chef, tutto può risultare più semplice e dai risultati ottimi.

Ingredienti per 4 persone della Pizza di Scarole

Per l’impasto

600 g di farina 00

150 ml di latte

150 ml di acqua

130 ml di olio extravergine di oliva

15 g di lievito di birra

15 g di sale

Per il ripieno

2 cespi di insalata scarola

15 g di acciughe sott’olio

10 g di uva sultanina

20 g di pinoli

1 spicchio d’aglio

40 ml di olio extravergine di oliva

1 uovo

sale

pepe nero

Preparazione

Per l’impasto all’olio, sciogliete il lievito di birra in una parte di acqua tiepida tra i 30 e 40 °C. In un’impastatrice cominciate a lavorare con il gancio la farina, il latte e l’acqua rimasta; aggiungete a filo l’olio e l’acqua in cui avete per circa 2 ore a temperatura ambiente in una bacinella coperta con pellicola o con un canovaccio umido.

La scarola

Lavate con cura la scarola e asciugatela, quindi tagliatela a pezzi di circa 3 cm. In una padella soffriggete nell’olio extravergine di oliva lo spicchio d’aglio privato dell’anima. Quando è dorato, eliminatelo e aggiungete le acciughe fino a farle disfare. Unite la scarola, l’uva sultanina precedentemente ammollata in acqua e i pinoli. Regolate di sale e pepe. Cuocete per circa 5 minuti, scolate l’acqua in eccesso sopra una griglia e raffreddate velocemente.

La pizza di scarole

Dividete l’impasto in due parti uguali e stendetelo con un matterello. Ungete una teglia rotonda e foderatela con una delle due parti di impasto; bucherellatelo e riempitelo con la scarola. Chiudete il tutto con la rimanente parte di impasto e bucherellate nuovamente. Spennellate con un rosso d’uovo leggermente diluito nel latte e infornate a 180 °C.

Pizza ripiena di Scarole di Cannavacciuolo senza lievitazione, impasto super soffice: "Nell'acqua aggiungo questo ingrediente